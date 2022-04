No les dio tiempo de celebrar a los ‘Blues’ en Old Trafford. Cristiano Ronaldo marcó el gol del empate para Manchester United vs. Chelsea dos minutos después que Alonso pusiera el primero en el partido por la Premier League.

Apareció el de siempre. Cristiano, aunque ande desaparecido, sigue siendo un seguro de vida para su equipo. Es, sin duda, el hombre gol para el conjunto de Ralf Rangnick. Los datos, hablan por sí mismos: ha marcado ocho de los últimos nueve tantos de ‘Los Diablos Rojos’ y sólo Fred aparece en la lista de goleadores del United en los últimos duelos.

Su última víctima, el Chelsea, sucumbió a la voracidad del delantero portugués, que aprovechó un pase por encima de la defensa de Nemanja Matic para fusilar sin piedad a Édouard Mendy. Cristiano, después de catorce años, volvió a marcar un gol al Chelsea. Antes, sólo le había hecho uno, en la final de la Liga de Campeones de 2008.

Sin embargo, su tanto, el decimoctavo que marca este curso, no fue suficiente para el United, que necesitaba la victoria sí o sí para seguir soñando con la Liga de Campeones. Y pudo ser peor, porque Reece James se encontró con un poste en un remate a falta de diez minutos para el final que podría haber dado los tres puntos al Chelsea, que se mantendrá en la tercera plaza.

Al United se le agota el tiempo. Acumula 55 unidades, está a cinco del Arsenal, último club que disputaría en estos momentos la Liga de Campeones, y tiene dos partidos más que el equipo de Mikel Arteta. Cerrará la temporada con enfrentándose al Brentford, al Brighton y al Crystal Palace. Necesitará ganar todo y esperar un milagro. Cristiano y De Gea, tal vez no bastarán para conseguirlo.