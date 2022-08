José Manzaneda movió la pelota de un lado a otro y la defensa rival no supo referenciarlo dentro del área. El atacante ensayó un cambio de orientación y luego se internó en el territorio del portero Alejandro Duarte para definir con la cabeza. De esa manera, el jugador colocó el 1-0 del Sporting Cristal vs. Academia Cantolao en el estadio Iván Elías Moreno.

El ex Alianza Lima enfrentó a la última línea de los ‘cerveceros’, pero frenó ante Jhilmar Lora. Entonces, el extremo del cuadro porteño levantó la cabeza para lanzar un servicio hacia la punta contraria. Por la franja izquierda, Jhamir D’Arrigo tuvo todo el tiempo necesario para controlar y decidir el siguiente movimiento.

Luego, el número 8 de Cantolao, delante de Nilson Loyola, golpeó con dirección a la portería de Duarte. El esférico fue directamente al segundo poste y hasta ese lugar llegó José Manzaneda. El delantero del ‘Delfín’ se lanzó contra el césped y definió para anotar el primero de la jornada en el estadio Iván Elías Moreno.

Sporting Cristal vs. Cantolao: la previa

Sporting Cristal llega al partido en busca de recuperar el gol y seguir en los primeros lugares de la tabla general del Clausura 2022. Los celestes jugaron su último duelo ante Alianza Lima en el Estadio Nacional e igualaron sin goles.

Si bien los rimenses fueron superiores en varias partes del encuentro, no pudieron anotar en el arco de Saravia, quien fue la figura del partido. Con el resultado Alianza se queda líder con 13 puntos y los celestes cerca con 10 unidades.

Roberto Mosquera tiene claro que les falta definir mejor, según indicó en declaraciones a la prensa: “No estamos de cara al gol felices, a pesar de que tenemos goleadores. No vamos a cambiar la forma de jugar. No sé cuántos equipos tienen las posibilidades que nosotros tenemos para hacer gol. En un día de estos le vamos a hacer cuatro a alguien. Vamos a trabajar en la definición, porque los partidos y campeonatos se ganan con goles”.

Por otro lado, la Academia Cantolao llega tras un empate ante Carlos Mannucci en el estadio Mansiche. El ‘Delfín’ está en la posición número 13 con cinco puntos en cinco partidos, sin embargo, confían en mejorar el resultado de su último enfrentamiento ante los celestes que terminó 2-2.