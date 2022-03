Sport Boys no se rinde y lucha hasta el final por avanzar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2022. Tras caer 2-0 en la ida ante Ayacucho FC, el cuadro del Callao tiene una gran reacción como local y consiguió igualar la serie, gracias al doblete de Alexis Blanco.

Los ‘Rosados’ se encontraban lanzados sobre terreno rival a los 41 minutos, tratando de generar los espacios necesarios para alcanzar el anhelado segundo gol. El plantel lucía tranquilo, realizando una serie de toques cortos, hasta que Luciano Nieto decidió cambiar el ritmo, aunque no de manera individual, sino con un pase filtrado.

El volante argentino levantó la cabeza y observó que su compatriota, Alexis Blanco, se metía al área de Ayacucho FC. No obstante, la asistencia no parecía generar ningún peligro, dado que el portero Ítalo Espinoza salió con rapidez para adueñarse del esférico. El problema es que no tuvo un buen cálculo.

Tras intentar embolsar, el guardameta hizo que el balón rebote en la pierna del goleador de Sport Boys, que finalmente infló las redes con algo de suerte. Hugo Magallanes, zaguero de los ‘Zorros’, no podía entender lo ocurrido, puesto que había hecho todo lo posible para contener al delantero rival.

Luego de conseguir su doblete, Alexis Blanco se puso a celebrar de manera eufórica frente a una de las tribunas del Estadio Nacional, donde todos los hinchas del club ‘Rosado’ llegaron para alentar. Por ahora, la historia está igualada y habrá una extensión en la definición, pero queda tiempo para que el desenlace pueda cambiar.