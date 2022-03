La fecha 26 de LaLiga Santander continuó este lunes, con el partido Granada vs. Cádiz, que tenía gran relevancia, dado que ambos clubes buscan alejarse de la zona de descenso. Sin embargo, no solo destacó el aspecto futbolístico, sino también un hecho negativo: Carlos Akapo fue víctima de racismo cuando salía del campo.

Sobre los 59 minutos, Sergio González, entrenador del cuadro amarillo, optó por realizar algunas modificaciones y el lateral derecho tuvo que dejar el terreno de juego. Debido a su posición, el deportista se retiró del césped por un sector alejado al banquillo de suplentes y rodeó gran parte del rectángulo, antes de ubicarse junto a sus compañeros.

Precisamente, cuando Carlos Akapo estaba caminando, un hincha empezó a hacerle unas señas e insultarlo. Las cámaras captaron claramente el suceso y el propio futbolista reveló detalles a la Cadena SER: “Fueron tres o cuatro tontos, pero hubo solo uno que insistió y me llamó mono. No representan a la afición de Granada, para nada”.

“Por una parte me afecta y queda claro que debemos dar visibilidad a esto, para que la gente así no este en los estadios. No entra en mi cabeza que hay personas que insultan y te llaman negro. Trato esto con calma e intentaré olvidarlo, aunque espero que los aparten de las canchas. También agradezco a los fanáticos que intentaron pararlo. El fútbol son valores de respeto”, agregó.

Horas después, el ecuatoguineano Carlos Akapo expresó su sentir en redes sociales, donde recibió el apoyo de sus compañeros e hinchas. “El racismo hay que erradicarlo. Es lamentable que a día de hoy en 2022 hayan actos así en un campo de fútbol. Hay que dar ejemplo también desde la grada, sé que han sido 4 gilipo… por llamarlos de alguna manera, pero no podemos dar ese ejemplo a los niños y a toda la gente”, escribió el defensa.

Granada condena el racismo

Los directivos ‘Nazaríes’ tomaron conocimiento de lo sucedido y también se pronunciaron, anunciando en un comunicado que recopilarán la información necesaria y tomarán las decisiones pertinentes:

“El Granada CF condena enérgicamente todo acto de racismo y no tolerará en su estadio ningún comportamiento que refleje una actitud intolerante o discriminatoria con los jugadores o los aficionados que acuden a nuestro campo.

El Club ha iniciado una investigación y tomará las medidas pertinentes para sancionar con firmeza estas conductas que no representan los valores del Granada CF ni de sus aficionados.

El Granada CF mantiene tolerancia cero ante todo tipo de manifestaciones racistas y se enorgullece de una afición que siempre ha mostrado su respeto hacia los clubes y seguidores rivales”.