Técnico de LA Galaxy expresó su interés por fichar a jugadores de la selección peruana

Guillermo Barros Schelotto, actual entrenador de Los Ángeles Galaxy de la MLS, no ocultó su deseo de poder sumar a su equipo a algún jugador de la selección peruana.

Sin dar a conocer qué futbolista es de su interés, el exentrenador de Boca Juniors dijo que "me gustaría poder contar con algún jugador peruano", pero aclaró que "nosotros estamos en medio del torneo y no tenemos esa posibilidad de contratar pero no hay que olvidar que en poco tiempo empiezan los cambios de jugadores y hay que estar preparados".

"No quiero dar nombres porque después es más difícil hacer las negociaciones", agregó.

Cabe resaltar, que Guillermo junto a su hermano Gustavo, se reencontraron este lunes con Ricardo Gareca y Nolberto Solano en el complejo Los Ángeles Galaxy University Field, donde pudieron compartir un grato momento.