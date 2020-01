Hansell Riojas utilizó las redes sociales para despedirse de Alianza Lima, club en el que militó durante tres años (2017, 2018 y 2019).

“Llegó el día que no estaba en mis planes, no era esto lo que quería y me duele en el alma la forma como se está dando ya que con esta despedida también estoy perdiendo mis sueños y metas”, fue parte del sentido mensaje que compartió el futbolista de 28 años.

“Aún tenía mucho más para dar pero así es el fútbol, un día estás arriba, al otro día estás abajo, un día eres importante al otro día nadie te reconoce”, agregó.

Asimismo, agradeció la oportunidad por defender los colores de Alianza Lima. “Fueron 3 años hermosos compitiendo, dejando la vida en cada oportunidad. También agradecer a la dirigencia, al cuerpo técnico, compañeros, trabajadores en general, también a la gran hinchada que siempre empuja para adelante”, escribió.

Riojas también le dedicó unas palabras a sus detractores: “Las personas que siempre me atacaron , me insultaron o me querían fuera del club , ya pueden celebrarlo”.

Como se recuerda, Hansell Riojas no disputó la final de la Liga 1 ante Binacional (tanto en Juliaca como en Lima) por decisión de Pablo Bengoechea, quien ante los medios señaló en aquella oportunidad, que “tiene (Riojas) un tema personal conmigo y decidí que no contaré con él. La decisión de no contar con él para la final es solo mía”.

Te puede interesar:

Alianza Lima vs. Cantolao: Jean Deza marcó el 1-0 en duelo de práctica.

Jugadores de Alianza Lima son captados en ‘tono’ hasta el amanecer. (Video: ATV)

También puedes leer:

Alianza Lima anunció al defensa venezolano Rubert Quijada como nuevo refuerzo

Gustavo Zevallos sobre Ascues y Deza: “Son jugadores jóvenes y no hubo excesos”

Bengoechea sobre lo sucedido con Ascues y Deza: “Lo vamos a tomar como enseñanza y hay que ver que no se repita”

Magaly Medina a gerente deportivo de Alianza Lima que la insultó: "Los seguiré ampayando con más ganas”