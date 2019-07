07 de Julio del 2019 Hijo de Ricardo Gareca: La bicolor se ha convertido en la selección que sorprende Milton Gareca da sus mejores vibras al cuadro bicolor a escasos minutos del Perú vs. Brasil por la Copa América 2019

Textos: Redacción Multimedia Fotos: Instagram



Milton Gareca, el hijo de Ricardo Gareca, se animó a enviar sus mejores energías a su padre y a la blanquirroja a solo unos minutos del Perú vs. Brasil por la Copa América 2019 en el estadio de Maracaná este domingo.

A través de su cuenta de Instagram, el hijo mayor del entrenador de la selección peruana indicó que el cuadro bicolor ya es campeón por disputarse una final que la merecen ganar.

"Porque nos acostumbraste a eso, a que todos los encuentros hay que vivirlos y disputarlos como una final, y porque para nosotros, vos ya salíste campeón, porque el mayor premio, no es tenerlo, sino merecerlo, y ustedes, lo merecen, pase lo que pase", mencionó.

Luego, señaló que la blanquirroja se ha convertido en la selección que sorprende y, por la cual, los corazones están latiendo no solo de los más de 35 millones de peruanos, sino también de los argentinos, uruguayos y ciudadanos de otras naciones.

"Por la selección que se convirtió en la selección de todos, la humilde, la que no es favorita, la que sorprende, la que se sacrifica, la que va paso a paso, porque sé que no sólo los más de 35 millones de peruanos van a estar latiendo sus corazones por ustedes, sino también muchísimos argentinos, uruguayos, colombianos, bolivianos y demás países, no sólo de sudamerica, sino del mundo entero", relató.