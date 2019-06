12 de Junio del 2019 Hinchas de la selección peruana armaron la fiesta en viaje rumbo a Brasil (VIDEO) Fanáticos no pudieron aguantar las ganas de alentar a la Blanquirroja que debuta este sábado en la Copa América

Fotos: Instagram Franco Cabrera



Los hinchas de la selección peruana esperan con ansias el debut en la Copa América, donde el equipo de todos se medirá este sábado, a las 2:00 p.m., ante Venezuela en el Arena do Gremio en la ciudad de Porto Alegre.

Un ejemplo del entusiasmo que embarga a los fanáticos de la bicolor a pocos días del inicio del torneo continental, se registró en uno de los aviones que partía rumbo a Brasil.

Y es que un grupo de seguidores de la Blanquirroja, quienes acompañarán al equipo durante el torneo continental, no pudieron aguantar sus ganas de lanzar arengas y cánticos para los dirigidos por Ricardo Gareca.

Tal como se aprecia en el video, el encargado de armar la fiesta entre los pasajeros fue el actor y conductor del programa deportivo 'Al Ángulo' Franco Cabrera.

Al unísono, todos en el avión entonaron el canto que se hiciera popular entre los hinchas peruano en el Mundial de Rusia 2018: "Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer".