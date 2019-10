​Hristo Stoichkov lloró durante entrevista en vivo por racismo en Bulgaria (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Hristo Stoichkov, el recordado exgoleador y estrella búlgara del Barcelona, no pudo ocultar su tristeza y rabia por los gritos racistas que se escucharon desde las gradas del Estadio Nacional Vasil Levski de la ciudad de Sofía contra algunos jugadores de la selección de Inglaterra.

Consultado sobre lo ocurrido en su país, Stoichkov no dudó en pedir una sanción ejemplar contra su selección, a la que defendió en los Mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 98.

"(Castigo) más duro, como en Inglaterra hace años. Cinco años sin participar (en competencias). Que sepan de una vez por todas que esos drogadictos no entran (al estadio) con la selección y con equipos dentro de mi país. No se merecen que la gente sufra, ¿tú crees que me siento cómodo?", señaló el ahora exjugador de 53 años para luego quebarse durante una entrevista en vivo con TUDN México.

Como se sabe, el encuentro del pasado lunes que enfrentó a Bulgaria con el conjunto de los 'Tres Leones' por la octava fecha del Grupo A de clasificación a la Eurocopa 2020, se vio empañado por el mal comportamiento de una parte de la afición local, quienes lanzaron insultos racistas y gritos de monos hacia sus rivales.

Esto obligo a que el partido, que terminó 0-6 a favor de los ingleses, se vea interrumpido por el árbitro hasta en en dos ocasiones.