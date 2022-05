Sin explicación aparente, Idrissa Gueye no quiso ser convocado en el partido del PSG vs. Montpellier por la Ligue 1 de Francia. Según información de la emisora ‘France Info’ y fuentes de EFE, el mediocampista senegalés no estuvo dispuesto a vestir una camiseta con los colores de la bandera LGTBI+.

Todos los futbolistas de PSG, incluyendo a Lionel Messi, Kylian Mbappé y Sergio Ramos, entre otros, usaron la indumentaria con los números en colores de arcoíris con motivo del Día Mundial contra la Homofobia y la Trasnfobia, que se celebra este martes 17 de mayo.

Sin embargo, Idrissa Gueye no entró en la convocatoria del entrenador Mauricio Pochettino pese a que en un primer momento figuraba. El DT argentino informó que el jugador no tenía ningún problema físico, pero que no fue parte del grupo por “un motivo personal”.

De acuerdo a ‘Le Parisien’, este hecho se podría deber “por sus convicciones religiosas”. Además, agregan que “desconcertó y entristeció a varios compañeros en el viaje del PSG”.

Fuentes cercanas a EFE indicaron que “el club y sus jugadores, incluyendo sus estrellas, están muy orgullosos de vestir esa camiseta. Es un asunto que se arreglará a nivel interno”.

Cabe recordar que la temporada pasada, Idrissa Gueye también evitó jugar el partido donde PSG utilizó una camiseta en apoyo al movimiento LGTBI+ argumentando que sufría una gastroenteritis.