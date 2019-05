Iker Casillas sale del hospital: "He tenido mucha suerte, lo importantes es estar aquí" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El portero español Iker Casillas salió del hospital tras sufrir un infarto de miocardio durante un entrenamiento con su equipo, el Oporto.

El arquero agradeció la preocupación de sus seguidores y dijo tener mucha suerte por estar con vida luego del problema médico que sufrió su corazón.

"Hay que estar agradecido porque he tenido mucha suerte. Hay que sacar una sonrisa en estos momentos. Me emociono por tantas muestras de cariño", expresó ante la prensa.

"Quiero agradecer al hospital, al doctor Nelson, a los que contribuyeron a que viniese muy rápido para disminuir el efecto del infarto que tuve y agradecer a la persona que me hizo el catéter y miles las muestras de cariño de la gente a través de las redes sociales a través de vídeo y mensajes, agregó.

Sobre su regreso al fútbol, Iker Casillas no dio una fecha exacta, pero pronosticó que será en un par de meses, hasta que logre su recuperación.

"Me encuentro mucho mejor, será un reposo de un par de semanas o incluso de un par de meses, no lo sé, la verdad es que me da igual, lo importantes es estar aquí", indicó.