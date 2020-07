Javier Zanetti es el principal líder del área deportiva del Inter de Milán. El ‘Pupi’ pasa por momentos de estrés cada semana cada vez que el equipo disputa una fecha; sin embargo, también busca espacios en los que pueda relajarse y jugar con sus hijos. En esta ocasión, decidió recrear su once “ideal” con distintos objetos.

El exjugador argentino aprovechó el tiempo en casa para recrear el equipo que tendría como entrenador a uno de los técnicos sudamericanos más sonados para la selección de su país, Ricardo Gareca.

Sí, el estratega de la Selección Peruana fue elegido por Zanetti para encabezar el comando técnico de su equipo, el cual estaría conformados por figuras como Héctor ‘Chocolate’ Baley en el arco, Rubén ‘Plumero’ Gómez en la defensa (aunque él falleció en el 2018), Rodolfo ‘Tapita’ García en el mediocampo y, como capitán, a Ricardo Bochini, ídolo argentino.

En la presentación de su equipo ideal, el cual estuvo representado por objetos relacionados a los apodos de los jugadores o sus apellidos, mencionó a Gareca con un peluche de Tiger, figura de Winnie Pooh. “Dirige técnicamente Ricardo ‘Tigre’ Gareca”, indicó.

Pero el video no acaba con el once ideal, pues también mencionó al banco de suplentes y hasta a la directiva de este club ficticio, el cual estaría presidido por Raúl Gámez, ex directivo de Vélez, y como encargado del departamento de Scouting al propio Zanetti.

El video rápidamente fue viralizado en las redes sociales, donde compartieron sus opiniones de los ‘convocados’ por Zanetti y hasta la locación donde se realizó este video (Lago de Como). Lo cierto es que el exdefensa argentino desempeña un cargo directivo en Inter de Milán y, junto a su esposa, dirigen la ‘Fundación P.U.P.I.' (Por Un Piberío Integrado) para la recuperación social de los niños pobres en Argentina.

