Seleccionados no pudieron comunicarse en restaurante de Los Ángeles por no saber inglés

Una frase de Luis Advúncla, resumió el jocoso momento que les tocó pasar en el día libre previo al Perú vs. Brasil que se jugará este martes en Los Ángeles "Una h... no saber inglés", dijo el lateral de la bicolor en el story de Instgram que se viralizó porque él, Carlos Cáceda y Pedro Gallese no sabían cómo pedir el término de su parrilla en un restaurant en los Estados Unidos.

Los cuatro jugadores de la selección peruana salieron a almorzar en Los Ángeles. Aprovecharon el día libre que les dio Ricardo Gareca y no tuvieron mejor idea que ir a comer carnes. El problema es que 'Bolt', Cáceda y Gallese no hablan inglés. Pero tuvieron la suerte de tener a Renato Tapia como intérprete.

Mientras que Renato Tapia hablaba con el mozo, Luis Advíncula lo feliticó diciéndole "'Cabecita', muy bien tu, papi", mientras que este hablaba con Carlos Cáceda y le preguntaba si quería que su carne esté bien hecha y el portero de Melgar respondió: "Sí, very good", causando la risa de todos.

Luego fue el turno de Pedro Gallese que quería una cocción de carnes tres cuartos y no se le ocurrió mejor forma de pedirlo que diciendo "Mi ribai thrre, four, thre, four", gesticulizando con las manos. Los presentes no paraban de reírse.

Pero la mala noticia al final del almuerzo fue para Luis Advíncula que tuvo que pagar el almuerzo. Los jugadores pusieron sus tarjetas en la mesa y el mozo eligió con cuál se iba a cobrar y tocó la del lateral derecho de la bicolor.