Christian Cueva sorprendió en las redes sociales mostrando su estado físico. Sin polo y con el cabello mucho más largo de lo habitual, el volante de la selección peruana puso en evidencia que a pesar de la paralización del fútbol por el coronavirus, él sigue trabajando.

Christian Cueva vivió un proceso de cambio durante esta cuarentena. El volante de la selección peruana se dio cuenta que solo dependía de él estar en buena forma y rendir con la camiseta del equipo que le toque representar y sobre todo con la ‘bicolor’. Por eso se somete a una fuerte rutina de ejercicios con un instructor privado y su gran motivación es el Mundial de Qatar 2022.

En una transmisión en vivo, se le vio al volante entregando todo su esfuerzo para ponerse a punto mientras decide su futuro. Todo indica que no continuará en Pachuca y el interés de Boca Junior habría tomado fuerza nuevamente.

Así está Christian Cueva quien pasa la cuarentena en México. (GEC)

Hizo un mea culpa

Durante la rutina de ejercicios Christian Cueva conversó con su entrenador personal, Lucho Carrillo, a quien le dijo que se preparaba rumbo a Qatar. Además comentó: “Si hubiese trabajado un poco más la fuerza mi explosión hubiera sido diferente, no soy lento pero pude aprovechar mejor todo”.

“Durante la cuarentena te agarra la reflexión de porqué dejamos pasar tantas cosas. No me voy a arrepentir de lo que he hecho pero Dios sabe por qué pasan las cosas y él mismo te da ese ‘toquecito’ para darte cuenta de las cosas”, añadió el jugador.

¿Qué hubiera pasado si desde San Martín hubiera agarrado todo este ritmo? se preguntó Christian Cueva y luego comentó: “Pero tampoco es tarde, sigo manteniendo mi ilusión, mi sueño y eso no me lo va a quitar nadie a sí les duela”.

El volante además publicó una foto en la que se puede apreciar el cambio que está experimentado en su físico. En su cuenta de Instagram comentó: “El único entrenamiento malo es aquel que no se ha hecho”.

