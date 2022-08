Este es tu tercer título Panamericano de Surf, ¿qué sensaciones vienen a ti?

Estoy muy contento. Yo venía a este campeonato para esto. Mi primer título Panamericano fue en 2016, el segundo en 2018 y finalmente en 2022. Es algo que me llena de alegría. Sin embargo, sé que hay mucho trabajo que hacer todavía. Esto lo tomo como un evento más y seguiré para dejar el nombre de Perú en lo más alto posible.

¿Cuál consideras que es o ha sido una de tus mayores dificultades como deportista?

Lamentablemente, yo no cuento con ningún auspiciador ninguna empresa privada peruana que me puedan apoyar. Cuento con el apoyo de las marcas de las tablas Infinity Sap, que me brindan las tablas y el apoyo de los remos, que son mis equipos deportivos. Pero, aparte de eso, yo no cuento con ninguna marca que me ayude a crecer como imagen deportiva. Si bien es un deporte poco conocido, yo vengo haciéndome un nombre a nivel internacional y trayendo logros al Perú.

¿Cuentas con algún entrenador?

Tengo una entrenadora que contrato aparte porque el IPD tiene un preparador físico para todos los deportistas o la Federación tiene un preparador físico para todas las modalidades, pero no tienen un preparador físico para mi modalidad y tampoco es que tienen un presupuesto para eso. Yo tengo que salir y contratar un entrenador de afuera, que me entrena de manera virtual.

¿Crees que Lima 2019 haya aportado en impulsar el desarrollo del deporte peruano?

Yo creo que sí. De hecho, le dio visualización a varios deportes como es el caso del surf y el Stand Up Paddle. Muchos niños que no había visto estos deportes en la televisión y a la magnitud de que se pudieron ver, han tenido imagen como Daniela Rosas, Piccolo, Lucca Mesinas, que pudieron ganar una medalla de oro. Ellos han salido por todos lados y se han vuelto famosos.

¿Qué es para ti llevar los colores de Perú en lo más alto?

Mi corazón es blanquirrojo, siempre llevo mi bandera, mis polos de Perú, del IPD, del Comité Olímpico. En la carrera, en muchos casos cuando estás llegando y tienes espacio entre un competidor y otro, te puedes dar el lujo de tomar la bandera y correr con ella hasta la meta. Pero como fue una llegada un poco peleada, no quise tomarla porque sabía que estaba peleando mano a mano por esa medalla de oro.

¿Cuál es la mayor meta que te has propuesto?

Quiero obtener el campeonato mundial y ser el mejor del mundo. Ese es mi objetivo desde que entré al deporte y quiero cumplirlo.