En la historia de Alianza Atlético de Sullana. Jahir Butrón consiguió el soñado y ansiado retorno de los ‘churres’ a la Liga 1 tras vencer en la final a Juan Aurich. Luego de tres largos años en la Segunda y nada más que en el centenario del club. Tremendo cierre de 2020 para el entrenador de 45 años.

¿Les costó mucho jugar en Lima y sin su hinchada?

No solo fue para nosotros el traslado sino para todos. Pero estaban esas ganas de estos chicos de volver a jugar. Hay que tomar en consideración también que los chicos que participaron el año pasado de la Liga 2 venían de una para de once meses, entonces esas ganas de volver hicieron que se dejara de lado todos estos detalles.

¿Cómo viviste la final?

Hay que ser sinceros. Aurich nos sorprendió. Yo había visto el desgaste que hicieron para llegar a esa recta y pensé que iban a tomar sus precauciones porque vinieron desgastados, pero nos sorprendieron porque salieron a presionarnos y los jugadores lo sintieron. A pesar de eso lo supimos manejar, pero fue un partido con pocas situaciones de gol. Cuando pasamos al primer tiempo suplementario ya veía un equipo de Aurich bastante cansado. Yo sabía, antes que terminen los 90 minutos, que Pepe (Soto, entrenador del ‘Ciclón’) tenía referenciado muy bien a Perlaza (atacante de Sullana) y lo mando por la banda para desgastarlo más. También decido poner a Safadi que es un delantero que tiene mucha movilidad y una vez que los centrales estaban bastante cansados decido poner al hombre de área que es Córdova y eso nos dio resultado.

Fuiste futbolista. ¿Influyó en un partido trascendental?

El hecho de haber jugado te da un plus porque sabes lo que se siente en ese momento en el campo, tomando en consideración que cada persona es diferente, pero más o menos tienes una idea de lo que va pasando cada jugador. Entonces, sí te da un plus adicional, pero no es determinante. Al ver lo que presentaba Aurich decidimos hacer unas variantes tácticas y nos dio resultado .

Tuvieron una campaña de menos a más y el ascenso lo respalda. ¿Cuál crees que fue su plus?

Creo que lo mejor que nos pasó es que nunca nos dieron como favoritos y eso nos hizo bien porque no prestaron mucha atención en nosotros. Además, el grupo captó bien la idea.

Logras que Alianza Atlético vuelva a Primera en su centenario. ¿Cómo lo tomas?

En algún momento eso generaba un poquito más de presión. Creo que nos liberamos todos de eso al no estar en nuestra localía, pero nunca tocamos ese tema. Nos enfocamos en el campeonato y en lo que queríamos hacer.

¿Te quedas en Sullana el próximo año?

Sí, justo hace unos días conversamos sobre la renovación y estamos muy felices por eso.

Perfil

Jahir Butrón

Exfutbolista y actual entrenador peruano que logró el ascenso con Alianza Atlético de Sullana en el año del centenario del club. En 1994 debuta como futbolista en Cristal. Se retira en Coopsol en 2012. Jugó tres temporadas por Alianza Atlético (1996, 2001 y 2003). En 2017 empieza su carrera como entrenador en Cultural Santa Rosa.