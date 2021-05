Cuando uno habla de Universitario de Deportes automáticamente se viene a la mente Teodoro ‘Lolo’ Fernández. Justamente, este último jueves 19 de mayo, los hinchas merengues celebraron un aniversario más del ‘Cañonero’, el número 108 para ser exactos, y para introducirnos más en la vida deportiva del ídolo eterno conversamos con un especialista en la materia: Jaime Pulgar Vidal.

Jaime, ¿qué es lo más llamativo de la carrera de ‘Lolo’?

Se me ocurre recordar el partido entre la ‘U’ y Racing cuando ‘Lolo’ anotó los cinco goles en la victoria por 5-3. Y no tanto por los goles, aunque marcar cinco veces en un partido es más que suficiente. Probablemente, el hecho más importante haya sido que salió en hombros de la hinchada. Es decir, desde una época relativamente temprana de ‘Lolo’, los hinchas lo tenían como un ídolo. Eso es algo notable para un jugador, al punto que años después, se inaugura el estadio del equipo crema que lleva su nombre y juega en ese recinto. Eso es algo que yo nunca he visto o no conozco.

¿Él aparece en los primeros años de la institución?

La ‘U’ se funda en 1924, él llega al equipo en 1929, debuta un año después, en un plantel casi en su totalidad integrados por jugadores de la universidad, que pueden haber tenido cierta calidad, pero es claro que no todos son magníficos jugadores. ‘Lolo’ debe pertenecer a un primer grupo de jugadores que no están en la universidad y que llega a la ‘U’ como un refuerzo de afuera.

¿El clásico de 1953 en el que marca tres goles ayuda a que su figura crezca?

Habría que recordar que ‘Lolo’ en los años 40 ya no es un jugador que fuese apreciado. Sabes que los aficionados van cambiando. Lo que va ocurriendo es que a veces llegan jóvenes que no saben nada del pasado, no han conocido a ‘Lolo’, esos hinchas en varias ocasiones pifiaban su presencia, ya no lo querían en el equipo. Es evidente que en este partido que funge de despedida ante Alianza Lima nadie esperaba que hiciera lo que hace, tres goles. Realiza lo que había hecho en su carrera, marcar goles, convertirse en la estrella. Eso hizo seguramente que muchos aficionados hayan empezado a recordar sus historias y algunos más jóvenes conozcan a ‘Lolo’.

Y el cheque en blanco...

Los mitos van construyendo la historia de instituciones, de personas. La gente del ‘Blog Íntimo’ empezó una investigación y dijeron “hemos descubierto la patraña”. Cuando Alianza desciende el año pasado yo dije que, en lugar de ir descubriendo mentiras, sería más interesante que reconstruyeran mitos para que vuelvan a sus orígenes. Yo información oficial no tengo. Coloco lo del cheque en mi investigación, que es mi tesis y luego se convierte en el libro, porque es parte del mito de ‘Lolo’, de la construcción del personaje. No se trata de desmitificar a nadie, sino de entender porque los mitos que se construyen alrededor de estos grandes jugadores sirven para que el aficionado sienta un cariño adicional. La idea de vincular a ‘Lolo’ con la garra. ‘Lolo’ es garra, la ‘U’ es garra, qué duda cabe que ‘Lolo’ es Universitario de Deportes.

Perfil

Jaime Pulgar Vidal Otálora es historiador. Licenciado en Historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Máster en Historia en la PUCP. Periodista deportivo, docente universitario y autor de tres libros.

VIDEO RECOMENDADO:

Retiro de AFP: Procedimiento para acceder a hasta S/ 17,600 desde el 27 de mayo