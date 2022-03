La selección de Colombia derrotó (1-0) a Venezuela en condición de visita, sin embargo, se quedó sin el cupo al repechaje debido a la victoria (2-0) de Perú frente a Paraguay. El lamento se apoderó los camerinos de los ‘Cafeteros’ y James Rodríguez, que anotó el gol triunfal, dejó un sentido mensaje mediante su cuenta de Twitter.

“Lo más lindo que me ha pasado en mi carrera como futbolista, fue el asistir a dos mundiales representando la camiseta que más amo, la amarilla de mi selección. Hoy tengo un dolor profundo. Considero que nuestro país tiene talento y jugadores para siempre hacer parte del Mundial”, se lee en las primeras líneas.

El volante de Al Rayyan expresó la frustración de no obtener el cupo a la cita mundialista. “Me siento triste y no sólo por mí, también por mis compañeros que merecen brillar. No sé que venga para los próximos procesos, no sé si esté o no. Lo que si sé, es que me rompe el alma perder, me incomoda no estar clasificado y esto no puede volver a pasar”, continuó.

De la misma manera, recalcó que no bajará los brazos y luchará para que su selección alcance logros. “Deseo que Colombia vaya a todos los mundiales, que vengan los títulos en las distintas competencias y categorías. Debemos planificar, unir fuerzas y trabajar mucho desde lo administrativo y lo deportivo para volver a mostrar al mundo la potencia y talento de nuestra tierra”, añadió.

Es importante mencionar que la selección Colombia culminó en la sexta casilla de las Eliminatorias Qatar 2022 con 23 puntos, a solo uno de Perú, que logró el repechaje. Los ‘Cafeteros’ iniciaron el proceso clasificatorio con Carlos Queiroz, pero fue destituido por malos resultados y luego, asumió Reinaldo Rueda.