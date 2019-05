​Javier Mascherano reforzaría a la selección argentina en los Juegos Panamericanos de Lima 2019

Síguenos en Facebook

Javier Mascherano, el experimentado jugador argentino que hoy milita en el Hebei Fortune de China, señaló que no descarta disputar con el combinado albiceleste la próxima edición de los Juegos Panamericanos de Lima.

Como se sabe, en este torneo las selecciones de fútbol son representadas por la categoría Sub 23, sin embargo en la nómina final pueden incluir a tres jugadores de la mayor.

Al respecto, el ex Barcelona dijo en el programa 'No tenemos pelotas' que "yo ya me retiré de la selección, en un momento se interesaron para ver si podía ir a estos Juegos Panamericanos y veremos. Es una posibilidad. Dije que lo pensaría. Si puedo aportarle algo a los chicos, mejor, sobre todo fuera de la cancha".

El futbolista de 34 años remarcó, que "¿Por qué no ir? Es un torneo diferente, donde se busca llevar jugadores para formar. Los mayores van para aportar experiencia y si de da la oportunidad bienvenido. Por ahora no hubo nada formal y tampoco hablé con (Claudio) Tapia como se había comentado".

Por último, el 'Jefecito' se refirió al retorno de Lionel Messi a la selección argentina, que bajo las órdenes de Lionel Scaloni disputará la Copa América de Brasil 2019.

"Celebro que Messi haya vuelto a la selección, quien te va a garantizar mejor espectáculo que Messi. Esta nueva generación que empieza no tiene que cargar con las decepciones anteriores y nosotros como hinchas tenemos que apoyarlos y desearles lo mejor. Hoy Scaloni es el entrenador, nadie le regaló nada. Ojalá le vaya de la mejor manera", indicó.