Mediante una entrevista para El Comercio, Jean Ferrari, relató lo que le tocó vivir durante las negociaciones de renovación de contrato con el entrenador argentino Ángel Comizzo. “Fue una situación difícil”, es la frase con la que inició una entrevista reveladora.

“Comizzo siempre fue el plan A. Prueba de eso es que a partir de su respuesta negativa yo programo un viaje a Argentina para empezar a entrevistar entrenadores.”, aseguró el gerente deportivo del club merengue.

Ferrari lamentó la situación, pero aseguró que en el fútbol “todos somos sustituibles”. Al ser consultado sobre la salida de Alberto Rodríguez, el exvolante crema mencionó que la oferta para renovarle al defensa fue “una muy buena propuesta”. Así, le deseó lo mejor en Alianza Lima, pues consideró que mantiene una relación de amistad con él.

No desaprovechó la oportunidad para referirse a los problemas financieros que vive el club: “El problema reside en que aún no se sabe el total de la deuda. No podemos hablar de justicia. Hablamos de un acreedor mayoritario sin saber cuánto se le debe”, indicó.

Universitario de Deportes jugará este domingo en Argentina un partido amistoso ante Huracán con miras a su participación en la Copa Libertadores.