El trabajo de un mediocampista en el fútbol es la recuperación del balón y defender en todo momento la estructura del equipo. Esa fue la labor de Jean Ferrari en los clubes que defendió y en la selección peruana. Ahora, quiere desarrollar esos conceptos en el país a través del Congreso de la República. Con el número 17 de Victoria Nacional, Ferrari presenta ocho propuestas legislativas donde resalta el deporte como una herramienta de cambio social para nuestro país.

¿Por qué sería necesario la creación del Ministerio del Deporte?

Países vecinos como Colombia, Chile y Ecuador cuentan con este tipo de entidad. ¿Cómo es su sociedad? Están en pleno crecimiento y no es casualidad que se enfocaran más en las actividades físicas. A partir de ahí, nace su desarrollo. ¿Por qué? Muy fácil, el deporte te da disciplina. Acá muchos dicen que nos enfoquemos en la educación, en la salud, pero no se logra porque no hay disciplina y el deporte te brinda esas cualidades, el de ser constante, perseverante. Todo está articulado.

¿El Instituto Peruano del Deporte (IPD) puede cumplir esa labor?

No. He trabajado en el IPD (Director Nacional de Recreación y Promoción del deporte), conozco la problemática desde adentro. Para elaborar programas o implementar presupuestos siempre se tiene que consultar con el Ministerio de Educación. Lo mismo pasaba con programas deportivos para controlar la obesidad infantil en los niños o la delincuencia juvenil. Se hablaba con el Ministerio de Salud o del Interior, pero sin la autorización del Minedu no se puede hacer nada. Necesitamos articular de manera eficiente el deporte, buscar su descentralización y su masificación, que llegue a todos.

¿Los pasos o la transferencia sería accesible, rápida?

Lo primero es que hay que dejar de ser parte del Minedu, pero rescatar la Dirección de Educación Física (DEFID) y junto al IPD convertirlo en una sola entidad. Unificar estos dos presupuestos. Luego, estar adscrito a Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y a partir de ahí nace la autonomía que urge, porque se tratará directamente con la premier o con el presidente. Vas a poder articular con todos los gobiernos regionales, municipalidades, ministerio. Se buscará efectividad y control de infraestructura. Solo así se podrá orientar, redireccionar, fiscalizar y encaminar nuestro deporte.

¿Ese sería el único cambio?

No. se debe cambiar el artículo 2, inciso 8 de la Constitución Política. Se dice que que hay que impulsar el deporte, promoverlo, pero se considera un derecho. Lamentablemente hay políticos que creen que la actividad física no tiene la misma importancia que las matemáticas, cuando te brinda otras virtudes. Estamos ante una herramienta de cambio social, una manera de desarrollo del pueblo. He estado en zonas rurales, de escasos recursos y esas personas ven el deporte como una oportunidad de crecimiento. El estado debe reconocer esto y ponerse a trabajar.

Perfil

Jean Ferrari Chiabra es candidato al Congreso. Egresado en Derecho en la Universidad Señor de Sipán. Máster en Gestión de Instituciones Deportivas en la Universidad Europea (Real Madrid). Diplomado en Gestión Deportiva en la UPC.

