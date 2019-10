​Jean Ferrari: “Estamos en conversaciones para la renovación de Ángel Comizzo”

Síguenos en Facebook

La vida siempre está hecha de reto y eso lo entiende Jean Ferrari. El exfutbolista asumió la gerencia deportiva de Universitario de Deportes y espera recuperar la esencia del fútbolista merengue e implantar un proceso en las divisiones formativas, a fin de volver autosostenible al club. En diálogo con diario Correo, el funcionario confirmó que viene trabajando en la renovación del técnico argentino Ángel Comizzo.

¿Qué te impulsó a llegar al club?

Colaborar con una institución que me dio todo era un tema pendiente dentro de mi vida profesional. Pude defender a la "U" como futbolista y fue crucial en mi carrera. Ahora se me presentó la oportunidad de transformar al club y no lo dudé en ningún momento.

Haberte desempeñado en el Estado (IPD), ¿qué tanto te ayudará en este nuevo reto?

Ha sido una etapa de aprendizaje en el sector público. El aparato estatal puede tener muchas deficiencias, pero el tema de los procesos lo aplica de forma interesante y esto puede trasladarse al fútbol o al ente privado. Tratar de encaminar los proyectos respetando los procesos hará que esta gestión sea transparente, planificada y organizada. Todo eso aplicarlo a la "U" es un reto muy grande.

¿Qué objetivos te has puesto como gerente deportivo?

En primer lugar, debemos ordenar la casa. Después, reestructurar el fútbol de menores, hacer manuales metodológicos para contar con una enseñanza establecida, preparar perfiles definidos a fin de detectar a los futuros deportistas, potenciarlos y encaminarlos mediante protocolos que les permitan ascender a ese último filtro (equipo de reserva) muy bien de cara a una venta a futuro.

Por lo que escucho, ¿buscan que la "U" sea autosostenible?

El negocio real del fútbol está en la venta de futbolistas. Si no potenciamos las divisiones menores con un proyecto bien estructurado para que lleguen al fútbol profesional y tengan esa proyección de venta a futuro, seguiremos en esta crisis institucional.

¿Cuándo comenzarás a trabajar en esta red de scouting?

Empezará a partir de enero. En estos momentos, estamos centrados en la reestructuración del fútbol de menores, porque en diciembre terminan los contratos del personal de las divisiones básicas y debemos hacer una reingeniería.

¿Cuántas personas conformarán este grupo de scouting?

Serán tres personas las que trabajen en este nuevo proyecto. Luego, trabajaremos en el proceso de selección de los futbolistas, donde tenemos problemas. Hasta el momento no hay nada preestablecido y solo se hace en función a lo que más o menos se cree que está bien. Nuestros jugadores deben contar con un perfil para llegar al primer equipo. Esa articulación de fútbol profesional y reserva con menores está enredado.

¿Qué perfil tratarán de priorizar?

Pues las características que han llevado al club a lo más alto a través de su historia.

¿Cuáles son esas características?

Aguerridos y mucha dinámica. No es lo mismo tener un perfil para un marcador derecho que un centrodelantero. Cada zona tiene su propia característica. Hay que determinar las virtudes futbolísticas en las diferentes zonas de juego.

Con el pasar de los años, ¿sientes que esa esencia se ha ido perdiendo?

No se campeona hace seis años (último título 2013). Tenemos tres títulos en los últimos 19 años y ninguna venta de jugadores con beneficio al club. Debemos trabajar hacia ese objetivo; ojo, no podemos vender falsas ilusiones como ser campeones de la Copa Libertadores, porque eso es engañar o mentir. Tenemos que trabajar a mediano y largo plazo para lograr resultados acorde a la historia de la institución

A casi un mes de haber llegado al club, ¿cómo has encontrado a la "U"?

Desordenada. Hay una cantidad de personas trabajando sin funciones establecidas, contratos de fútbol femenino en el cual participan seis meses y tiene vínculo de un año. Veo una serie de errores que deben corregirse. Estandarización de pago a profesores de las divisiones básicas; algunos ganan 1200 y otros, 3000 soles. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuántas hora trabajan? Hay una serie de situaciones que nos permiten ver que la parte deportiva ha sido desordenada.

¿Cómo te las has arreglado en este libre albedrío?

He tomado nota y hecho análisis de cada área. Hay que ir de forma ordenada para conocer la problemática. La administración anterior (Carlos Moreno), en la parte deportiva, no me ha dado ningún documento y estoy rebuscando información. Esta tarea es fuerte y dura, porque estamos manejando la institución más grande del país.

¿Cuándo iniciarán las gestiones para la renovación de futbolistas que vencen contrato este año?

El primer trabajo es el cuerpo técnico. Yo no tomo decisiones en función a mi criterio si es que no ha sido aprobado por el cuerpo técnico. Estamos en conversaciones para la renovación de contrato de Ángel Comizzo.

¿Cómo califica el trabajo del técnico argentino?

Ángel Comizzo es un técnico que calza muy bien en la "U" porque trabaja con el tema de menores. Debe existir una articulación entre fútbol profesional, reserva y menores para que este sea un proceso natural de cara a la venta de futbolistas. Eso hace bien Comizzo.

¿Qué reflexión de lo sucedido con la última convocatoria de la Sub-23?

Tiene que haber una comunicación más fluida. La selección depende de los jugadores del club; si tú al club lo dejas de lado y tomas decisiones de manera autoritaria, esto no va a caminar. La comunicación será fundamental para que el desarrollo del fútbol peruano sea normal.