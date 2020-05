Jean Pierre Rhyner, futbolista suizo de ascendencia peruana, indicó que desea ser convocado en un futuro próximo por Ricardo Gareca, teniendo en cuenta que está pendiente a disputarse las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 y la Copa América Argentina - Colombia.

Incluso, en declaraciones para Depor, sostuvo que tuvo posibilidades de ser llamado a la selección peruana para los amistosos contra Holanda y Alemania.

“Fue una pena muy grande. Eran juegos contra dos grandes de Europa. Hubiera sido lindo defender los colores, pero seguiré trabajando y espero que llegue la oportunidad pronto. Sé que por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) está todo hecho. Solo falta la respuesta de Suiza. Están hablando y es lo único que falta. Luego, sería posible que pueda ser convocado”, afirmó.

“A los hinchas les digo muchos gracias. Me gustaría defender los colores. Desde el principio estaba impresionado con el apoyo de la gente. Ahora, es un sueño mío jugar en la selección peruana y espero que pronto nos veamos”, agregó.

Por otro lado, señaló que unos años no descartaría jugar en Perú ya sea por Alianza Lima o Universitario de Deportes.

“Mi familia es hincha de Alianza Lima. En el futuro podría jugar ahí, nunca digo que no. Si llega la oportunidad, se ve dónde estamos, pero estoy abierto a todas las posibilidades. La familia, el barrio, todos son hinchas del equipo blanquiazul así que sería lindo jugar ahí. A pesar de eso, no cierro la puertas de Universitario”, dijo el defensa central.

Sobre su presente en el Cadiz CF de la segunda división de España, declaró que van por el camino correcto en la búsqueda por lograr el ansiado ascenso.

“Es el primero de los tres años que tengo de contrato con Cádiz y estamos primeros, así que estamos cerca del ascenso. Al principio, fui lateral en el equipo, pero me siento mejor de central. Igual siento que las dos posiciones me caen bien. Si bien no tengo miedo de ir a las divididas, creo que me falta un poco más ‘maldad’ que es lo que los defensas suelen tener”, contó Rhyner.