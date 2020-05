Diego Forlán, el mejor jugador del Mundial Sudáfrica 2010, se ha erigido como una de las figuras importantes del fútbol y, por lo tanto, es un personaje autorizado para brindar opiniones valiosas sobre este deporte. Por ejemplo, ‘Cachavacha’ nombró cuál sería el once ideal sudamericano y eligió a Jefferson Farfán, referente de la selección peruana.

La elección del ‘charrúa’, hoy entrenador del Peñarol de su país, fue conocida por la ‘Foquita’ gracias a un mensaje compartido por Junior Viza, su excompañero en Alianza Lima en el arranque del nuevo milenio.

“Le mandé la publicación, se rió, y me dijo ‘ah, sí sabe ver fútbol’. Estaba contento porque justo un jugador de la categoría de Forlán que lo nombre en su once ideal es un halago. Se sintió muy contento”, declaró el ex blanquiazul a UCI Noticias.

“Armaría mi equipo ideal con Jefferson Farfán, a pesar de las limitaciones que ha tenido siempre fue un jugador desequilibrante. Guerrero y Pizarro también son para elegir y cualquiera lo haría, pero Farfán siempre me pareció interesante y complicado de marcar”, dijo hace unas semanas Diego Forlán.

Junior Visa también tuvo que elegir a su jugador ideal y señaló: “Yo elegiría a Jefferson Farfán y a Paolo Guerrero. Paolo con lo que ha hecho los últimos años ha demostrado la categoría de jugador que es, pero me quedo con los dos”, añadió.

De otro lado, el jugador de Deportivo Llacuabamba contó que tuvieron una conversación con el presidente del club Hernán Saavedra y estuvieron negociando un par de semanas. "Sabiendo lo que está pasando en el mundo teníamos todas las ganas de ayudar al equipo y al final llegamos al acuerdo del descuento del 50 por ciento por los meses de abril y mayo”.