Jefferson Farfán y Luis Advíncula mantuvieron una conversación vía Instagram donde hablaron sobre los últimos años que vivieron en la selección peruana, donde llegaron a clasificar al Mundial de Rusia 2018 y disputaron la final de la Copa América de 2019.

En ese sentido, ambos resaltaron la importancia de Ricardo Gareca al frente de la Blanquirroja.

“Nos ha inyectado esas ganas de triunfar, de ser nosotros mismos, ha creado un grupo súper importante. Yo pienso que antes había mucho conformismo y eso no era suficiente. El ‘profe’ confía mucho en el talento del jugador peruano”, indicó Farfán.

Por otro lado, el atacante de 35 años señaló que tiene como objetivo clasificar a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“Con la selección es ganar más cosas importantes, volver a clasificar a un Mundial. Yo siento que todos nos hemos quedado con ese ‘bichito’ de avanzar instancias en el Mundial, nos dolió a todos no haber ganado ese partido contra Dinamarca. Nunca hemos atacado tanto como ese día pero no entró, más allá de lo que se habló del penal, llegamos por todos lados y no entró la pelota”, sostuvo la ‘Foca’.

“El sueño que tengo es volver al Mundial y llegar más lejos y darle esa alegría a la gente que llegó en gran cantidad y fue la mejor hinchada”, agregó.