El regreso de Jefferson Farfán a las filas de Alianza Lima generó gran expectativa entre los hinchas, a pesar de llegar con poca continuidad debido a lesiones. Durante su primera campaña, a pesar de los inconvenientes físicos, la ‘Foquita’ jugó varios partidos, aportó goles importantes y celebró el título nacional, pero en este 2022 no ha vuelto a pisar el césped.

La gravedad de la dolencia en la rodilla ha ido aumentando para el futbolista de 37 años y Hugo Blácido, quien fue médico de los ‘Blanquiazules’, reveló que el fichaje del atacante fue cerrado sin una previa evaluación clínica.

“Todos conocen el caso de Jefferson. El año pasado, la última vez que jugó fue en el mes de noviembre, y desde ese momento estuvo pasando por algunos tipos de tratamiento, pero vemos que no ha progresado”, confesó el galeno en entrevista para TV Perú.

“Se trata de una lesión bastante seria y considerable en la rodilla. Si bien podía desempeñarse, siempre fue bastante limitado en los momentos cuando participaba en un partido de fútbol. Jefferson ya sabía sobre la magnitud de su lesión y por eso siempre ha tenido bastante cuidado para no agravar más su situación”, agregó el doctor Blácido.

De la misma forma, el profesional sanitario detalló cómo fue el arribo de la ‘Foquita’ a La Victoria. “Yo le hice un examen cuando ya estuvo en Alianza Lima, pero cuando llegó al club no le realice o no se le realizó ningún tipo de prueba. Farfán sabía sobre la magnitud de su lesión y en una conversación que tuvimos, le expliqué todo y me confirmó lo que tenía”, manifestó el médico.

“Las veces que conversé con José Bellina, le manifesté que a todo jugador que llegara, debíamos hacerle el examen respectivo. Con Jefferson no se hizo la evaluación inicial. Normalmente, cuando un futbolista llega a una institución, en este caso Alianza Lima, se hacen los exámenes pertinentes, es lo correcto”, concluyó Hugo Blácido.