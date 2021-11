El buen ánimo ronda en la selección peruana, a falta de unas horas para el partido frente a Bolivia por la fecha 13 de las Eliminatorias Qatar 2022. Durante este miércoles, el plantel de Ricardo Gareca realizó una práctica en el Estadio Nacional de Lima, donde se jugará el encuentro, y Jefferson Farfán fue protagonista del día, aunque por el ‘apanado’ que le propinaron.

Durante los trabajos en el recinto deportivo, el delantero no pudo superar el reto del ‘camotito’ y tuvo que pagar las consecuencias ante sus compañeros: fue ‘apanado’ por todo el equipo al término del juego. No obstante, a pesar de que le tocaba ser castigado, la ‘Foquita’ no se dejó y también respondió.

De este modo, el elenco demostró el buen ambiente que rige en las prácticas. Si bien la responsabilidad de sumar los tres puntos en el cotejo contra la selección de Bolivia está presente, ello no ha mellado los juegos y el compañerismo dentro del plantel de Ricardo Gareca.

El trabajo realizado también dejó en claro que Jefferson Farfán se encuentra bien físicamente para disputar este partido, aunque por ahora no se perfila como titular. Según el once que probó el ‘Tigre’, Gianluca Lapadula apunta a ser el líder de la ofensiva, acompañado de Christian Cueva y André Carrillo.

La tarea del ‘Bambino’ no solo será colectiva, sino también individual, puesto que está buscando su primer gol en este proceso clasificatorio. Jefferson Farfán también vive una similar situación, dado que hasta ahora tampoco ha podido celebrar.

¿Cuándo se juega Perú vs. Bolivia?

El partido Perú vs. Bolivia por las Eliminatorias Qatar 2022 se jugará este jueves 11 de noviembre desde las 9:00 p. m. (hora peruana). Antes del inicio de esta fecha doble, la ‘Blanquirroja’ está ubicada en la casilla nueve con 11 puntos, mientras que la ‘Verde’ es séptima con 12 unidades. Será un duelo directo.