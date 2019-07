Jehofred Sulca Warton responde sobre "líneas de Saturno" y pregunta: "¿Soy el mejor del mundo?"

Síguenos en Facebook

El narrador deportivo Jehofred Sulca Warton generó polémica a través de las redes sociales por sus hilarantes frases que suelta en medio de un partido de fútbol y mediante Twitter respondió a un seguidor que le preguntó sobre las "líneas de saturno", palabras que dijo en el encuentro de Brasil vs. Argentina.

El usuario le hizo recordar que el planeta Saturno no tenía líneas, sino anillos. Sulca Warton respondió y le dijo: "¿Y si lo vemos de frente?". El seguidor volvió a decir que no importa cómo lo vea porque no son rayas.

"Qué hago si me lo piden. La línea de Saturno es del pueblo. Lo que sí podemos hacer es dosificarla. Dame un tiempo, sé que avanzaremos en esto mi hermano", escribió en Twitter.

En otra publicación en Twitter, el narrador deportivo respondió a usuarios que lo criticaron porque se adelantó en el resultado contra Chile y visualizó a Perú en la final de la Copa América contra Brasil.

"Tengan confianza muchachos y si ganamos qué, ¿soy el mejor del mundo? No es soberbia, es creer en nosotros mismos", contestó.

ALGUNAS FRASES DEL NARRADOR DEPORTIVO

-El jardín del gol

- May day may day

- Emergencia aérea

- La casa de los deseos

-Electrocútame de fútbol

- Línea de Saturno

- Entiérrame con él

- Lo pateó como el Chavo

- Le dio y no son consejos

- Me muero muerto

- Dame fútbol

- Dame alto voltaje

- El árbitro no quiere ir al VAR, será porque es martes

- La Genki Dama... previo a un remate

- La galaxia que defiende Argentina

- Se encendió la antorcha

- Denle una capa a ese héroe