30 de Mayo del 2019 ​Jesús Pretell: "Me siento preparado para estar en la selección peruana" Volante de Sporting Cristal fue incluido en la lista que jugará la Copa América de Brasil

Jesús Pretell, el volante defensivo de Sporting Cristal, fue una de las novedades de Ricardo Gareca en la lista de 23 jugadores de la selección peruana que disputarán en junio la Copa América de Brasil.

El jugador de 20 años, en diálogo con Radio Ovación, afirmó que se siente preparado para afrontar el reto.

"Hay que tomar las cosas con tranquilidad. Me siento preparado para estar en la selección", aseguró.

Pretell, dentro de su felicidad por ser convocado para el torneo de selecciones, recordó a los técnicos Daniel Ahmed y Claudio Vivas por ayudarlo en su crecimiento futbolístico.

"A pesar de que no nos fue bien en la Sub 20, aprendí del profesor Ahmed. Ahora el profesor Vivas me da la oportunidad de jugar incluso en Copa Sudamericana", afirmó.

Por otro lado, aseguró que Sporting Cristal será la sensación en la Sudamericana.

"Estoy seguro de que vamos a llegar más lejos en la Copa Sudamericana", sostuvo.