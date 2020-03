Jhon Marchán, último refuerzo de Sporting Cristal para el inicio de la temporada 2020, fue presentado como nuevo jugador rimense este lunes en La Florida tras cumplir su primer entrenamiento bajo las órdenes de Roberto Mosquera.

El volante creativo venezolano expresó las sensaciones que percibe en su arribo al balompié nacional junto a José Bellina y Carlos Lobatón, gerente deportivo y flamante coordinador de fútbol profesional del club, respectivamente.

Acabada la práctica, reveló que hace ocho años visitó al Perú con su padre, que es pastor en una iglesia, y se prometió regresar al país. El tiempo le permitió cumplir ese sueño. “Desde entonces dije que tenía que volver alguna vez, no sabía que sería como futbolista y menos como profesional”, señaló Marchán, evidentemente emocionado.

“Muchas gracias al club, que me ha brindado una gran oportunidad. La verdad muy sorprendido por todo lo que ha pasado en este corto tiempo. Espero aprovecharla al máximo. Sé que es un club histórico, de los más grandes, sino el más grande en el Perú. Cuando me dijeron de este opción nunca dudé en decir que sí, que me encantaría estar en un club modelo como es Cristal”, indicó al inicio de su comparecencia.

Sporting Cristal, que solo registra un partido ganado en el Torneo Clausura de la Liga 1, no atraviesa su mejor presente y está obligado a recuperarse de la mano de Roberto Mosquera, pero el volante ‘llanero’ se mostró entusiasmado por tratar de cambiar esa realidad.

“A veces los equipos tienen un bajón pero eso nos ayuda a mejorar y salir los inconvenientes. Este equipo está para grandes cosas. Vengo a aportar, a trabajar fuerte para ayudar a este equipo para lograr los objetivos”, agregó el ’10′ celeste, que firmó un contrato por dos años con Sporting Cristal, con posibilidad de ampliación por una campaña más.

“El primer día para mí ha sido de mucha alegría, el ‘Profe’ (Mosquera) me hizo sentir en casa. Creo que es lo más importante que puede hacer un entrenador y eso me va a ayudar mucho en mi estadía aquí. Mis compañeros ya siento que son mi familia, me recibieron muy bien y creo que, como decía Carlos (Lobatón), es más una casa que un equipo”, sentenció.