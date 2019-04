​Joao Grimaldo: "Yo no me dedico a leer las malas críticas, solo me enfoco en jugar"

Joao Grimaldo, atacante de la selección peruana Sub 17 que no logró un boleto al Mundial de Brasil por diferencia de goles, se refirió a las críticas que recibió por parte de algunos usuarios en las redes sociales tras las derrotas ante Chile y Paraguay en el Hexagonal Final del Sudamericano que se desarrolló en Lima.

Al respecto, el jugador de Sporting Cristal dijo en una entrevista a Ovación que "Personalmente, (las críticas) nunca me han importado y yo no me dedico a leer las malas críticas, solo me enfoco en jugar".

Asimismo, agregó que "felizmente tuve el respaldo del profesor Carlos Silvestri. La gente piensa que soy delantero, pero yo jugaba de extremo. No he jugado de '9', sino por los costados. Los atacantes netos fueron Ruiz y Figueroa".

Por otro lado, señaló que lo vivido el último domingo "fue muy fuerte", pues tenía la ilusión de que Argentina derrote a Ecuador para que así el combinado nacional pueda acceder a la Copa del Mundo a jugarse en noviembre.

"Ahora estoy más tranquilo, pero el domingo fue muy fuerte, yo pensé que íbamos a clasificar al Mundial. Lamentablemente, esto es fútbol y a veces da sorpresas. Y del partido entre Ecuador y Argentina no puedo opinar porque solo me dedico a jugar", expresó.

También contó lo que sucedió en el partido ante Uruguay, en el que no pudo concretar unas oportunidades de gol que se le presentó.

"El arquero Lukas González me cerró bien y al momento de picar la pelota me quedó muy larga. Y en el segundo engache le pegué al medio, pero justo aparece un defensor y sacó el balón. Soy consciente que debo mejorar algunas cosas, pero felizmente recibí el respaldo de mis compañeros y el comando técnico", precisó.

Grimaldo, quien reveló que admira el juego de André Carrillo y el del brasileño Neymar, señaló que desea continuar en la categoría 2003 de Sporting Cristal, por una importante razón: "estudio en las mañanas".

"Deseo continuar en Sporting Cristal y mejorar en lo que me faltó en el Sudamericano. Seguiré jugando en la categoría 2003 y no en Reserva, porque estudio en las mañanas", manifestó el habilidoso jugador, quien agradeció el mensaje de respaldo que le dedió Yuriel Celi.

"Celi y yo somos como hermanos", indicó.