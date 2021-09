Una vez más. Jonathan Maicelo vuelve al ojo de la tormenta y esta vez por un nuevo avance de “Amor y fuego” donde se ve que el boxeador fue denunciado por agresión física.

Esta vez fue un joven quien colocó la denuncia luego que supuestamente el deportista la habría golpeado.

“Yo estaba de espalda, no lo sentí, no lo vi venir. El señor (Jonathan Maicelo) me agarra a puñetes. Me ve de lejos y me empieza atacar”, relata la presunta víctima en el avance.

Por su lado, el boxeador que terminó en la comisaría no hizo caso a las acusaciones y afirmó que recibe negativos comentarios.

“Últimamente mucha gente me está provocando, no es mi problema que la gente se la pase ofendiéndome. Yo no le tengo que aguantar eso a nadie”, sentenció al programa de Willax TV.

Cabe señalar que hace un mes y medio, el boxeador fue acusado de botar el celular a una mujer que lo intentaba grabar.

