Una foto de Miguel Miranda es una de las primeras cosas que llama la atención en su local, el ‘Warike Marino’, que se encuentra ubicado en Arequipa. Aunque no es la única, pues también le acompaña otra en la que salen Genaro y Ernesto Neyra, figuras de Melgar en los ochentas.

Pero lo mejor es la sazón de Jorge Luis Choy, un exfutbolista y también técnico de béisbol que conquistó el paladar de figuras del deporte como Juan Reynoso, el fallecido Miguel Miranda, Nilson Loyola, Hernán Hinostroza, Alexis Arias, entre otros. En esta nota el ‘Chino’ cuenta sus anécdotas.

- Cuéntame un poco de tu carrera como futbolista. ¿Dónde jugaste?

Yo hice menores en el Porvenir Miraflores, de ahí pasé a Deportivo Municipal, luego me vine al sur estuve en Melgar, Aurora, en Cusco Deportivo Tintaya y Alianza Atlético de Sullana. Un trayecto entre el 83 y el 91, año en el que me lesioné.

- También eres técnico de béisbol. Incluso entrenaste a la selección peruana. ¿Qué recuerdos?

Yo de pequeño practiqué beisbol y sí fui técnico de la selección. Salí en el año 2001 a México a un Panamericano y en el 2011 al Mundial de Venezuela.

- Del deporte pasaste a la gastronomía. ¿Cómo se dio ese cambio?

En mi familia, casi todos están vinculados a la cocina. Mi abuela tuvo un restaurante de cocina criolla muy cerca a la iglesia de La Nazarenas en Lima, y por parte paterna mi abuelo tenía un chifa.

- Fuiste muy cercano a Miguel Miranda. ¿Crecieron juntos?

Con Miguel fuimos muy amigos desde pequeños, él vivía en el lado de Santa Cruz en Miraflores, yo vivía en la parte de Espinar.

- ¿Qué recuerdos tienes de Miranda?

Miguel era una excelente persona, un buen amigo, dejó muchos recuerdos en Arequipa, una pena muy grande su pérdida, nosotros estuvimos hablando una hora antes de que sucedieran los hechos en el norte. Él siempre fue cliente asiduo del local, comía su sudado y después el lonche.

- ¿Es cierto que no le gusta su apodo?

No le gustaba que le digan ‘Carón’ y menos con gente que no era cercana. Una vez un taxista le dijo así y Miguel le respondió “¿a quién le has dicho “Carón’?”.

- También eres amigo de Juan Reynoso. ¿Qué puedes decirnos de él?

Juan es otra excelente persona, yo le agradezco mucho algunas cosas que pasé con él, yo recibí más que una ayuda suya. A él le gustaba mucho la chita al vapor.

- ¿Qué otros jugadores de Melgar conoces?

Frecuentamos mucho con Gino Guerrero que es amigo de un chico que vivió conmigo. Minzum (Quina) es un tipazo. El ‘Chaca’ (Alexis Arias) también nos visita.

- ¿Cuáles son los platos que más salen en el ‘Warike Marino’?

Sale bastante el ceviche y el chaufa Teriyaki que es una fusión. Ha sido difícil en este tiempo de pandemia.