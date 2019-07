Jorge Sampaoli defiende a Christian Cueva de críticas por su rendimiento en Brasil

Síguenos en Facebook

El técnico argentino Jorge Sampaoli defendió, en conferencia de prensa, al volante de la selección peruana Christian Cueva de las críticas de los hinchas del Santos sobre el rendimiento del futbolista.

Sampaoli negó que Cueva no sea un jugador bueno y que seguirá trabajando para que se adapte al Santos y mostrar su mejor nivel, tal como lo hace con el equipo dirigido por Ricardo Gareca.

"Cueva es un jugador que tuvo dificultades para adaptarse a la forma de jugar. La responsabilidad es del jugador que no se adapta o del entrenador que no puede adaptar al jugador. Todo llega con el tiempo, pero como en el fútbol no hay tiempo, dicen que Cueva no es bueno. No es así. Cueva es un jugador del equipo peruano, que tenemos que seguir trabajando para que se adapte a Santos", expresó el 'Hombrecito'.

Sampaoli aseguró que el requisito de que Christian Cueva sea un jugador importante para el club brasileño es mayor responsabilidad para él y tiene que dar más de lo que pueden mostrar sus compañeros.

"Este requisito de que llegó a ser un jugador importante, para él es mayor (la responsabilidad). Tiene que dar más de lo que puede porque puede más que algunos otros. La responsabilidad es mutua, tanto de Cueva como de la mía. Vamos a trabajar hasta el último día para que funcione. Forzar demasiado es que no se puede", manifestó el entrenador argentino.