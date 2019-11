José Carvallo le respondió a Pablo Bengoechea por declaraciones sobre errores arbitrales

Síguenos en Facebook

José Carvallo, portero de Universitario de Deportes, no dudó en responderle al técnico de Alianza Lima Pablo Bengoechea, que en la previa indicó que los errores arbitrales le han permitido a la "U" "estar en la pelea por el campeonato".

"El fin de semana los fallos no favorecieron a Universitario. Fue perjudicado, pero bueno, los fallos anteriores lo hacen estar en la pelea por el campeonato. Si sacamos todos los fallos, no estaría en la última fecha con posibilidades, eso es lo que me parece", fue lo que dijo el entrenador uruguayo.

Al respecto, Carvallo sostuvo que "él (Bengoechea) ha sido un jugador de fútbol y nos duele escuchar que un entrenador de fútbol diga que estamos ahí por eso".

"Creo que es desmerecer lo que estamos haciendo porque hemos hecho grandes partidos, el equipo se ha comportado a la altura en muchos encuentros, por algo hemos estado primeros en gran parte del torneo, somos el equipo que menos goles ha recibido, no hemos perdido en la altura", agregó.

Luego, el portero crema afirmó que usando el mismo criterio que empleó Pablo Bengoechea, Alianza Lima no merecería estar en la punta, pues aseguró que también fueron favorecidos con errores arbitrales.

"Si yo utilizo ese criterio, ninguno debería estar en la punta porque Alianza también ha tenido errores arbitrales a favor como fue ante San Martín que no expulsaron a Butrón, y ante Melgar que le cobran un penal polémico. El mismo Cristal ha tenido a favor y en contra, al final todos estamos involucrados en los errores arbitrales", indicó Carvallo.