Universitario de Deportes volvió a jugar el Clásico ante Alianza Lima en compañía de sus hinchas, aunque esta vez no pudo obtener un buen resultado: fue derrotado por 1-4 en el Estadio Monumental. José Carvallo, portero y capitán de la ‘U’, habló del partido en conferencia de prensa y reveló el sentir del equipo.

“El grupo está muy dolido, muy triste, por la cantidad de gente que vino, porque vinieron nuestras familias, y todos querían vernos ganar”, explicó el guardameta, que volvió a la titularidad con los ‘Cremas’ luego de tres cotejos.

“Fue un resultado duro, tuvimos 10 minutos de desconcentración y Alianza Lima lo concretó bien en el primer tiempo. En la segunda parte, iniciamos bien, aunque nunca encontramos un buen juego. El rival contragolpeó bien y lastimosamente obtuvimos un marcador negativo”, agregó el experimentado arquero.

De la misma, José Carvallo aseguró que en Universitario no se rendirán por esta derrota: “Somos de retos y no agachamos la cabeza, la ‘U’ no es de agachar la cabeza. Duele, es duro, pero tenemos otra final el día domingo. Tenemos que levantarnos, porque no conozco otro camino. Después de este partido, va a ser un reto grande, pero siento que lo vamos a lograr. Somos un equipo, junto al comando técnico, y estamos unidos”.

“Solo queda trabajar y seguir mejorando, asumiendo los errores en primer lugar. Debemos ser humildes para determinar lo que hicimos mal. Tendremos que reforzar en la semana el aspecto físico, táctico y mental; para así sacar un resultado positivo contra Sport Boys”, manifestó el guardameta.

Finalmente, José Carvallo aclaró que todavía no deben ser descartados de ganar el Torneo Apertura: “Todavía no estamos fuera de la pelea. Faltan nueve fechas y creo el puntero nos lleva cinco puntos. Mientras matemáticamente se pueda, vamos a seguir luchando. Entiendo la molestia de los hinchas, porque nosotros somos los primeros que nos sentimos afectados con este encuentro”.