José Mario Escudero: "Los deportistas no deben temer, sí irán a los Juegos Olímpicos"

La tensa situación que atraviesa el Instituto Peruano del Deporte, por el retiro de subvención a 147 atletas del Programa de Apoyo al Deportista (PAD), que concluyó con la salida del presidente Sebastián Suito y la renuncia del director nacional de deporte de afiliados, Víctor Aspíllaga, puso en alerta a los deportistas. Al respecto, José Mario Escudero, presidente del Consejo Superior de Justicia y Honores del Deporte (CSJHD), deja las cosas en claro. Escudero explicó la situación de los deportistas y de las diferentes federaciones de cara a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

¿Existe algún riesgo de que los deportistas clasificados, y los que podrían clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, se pierdan la competencia por problemas extradeportivos?

Los deportistas no deben temer porque aquellos que logren su cupo de todas maneras irán a Tokio 2020. Hay voces irresponsables que están haciendo que los deportistas tengan un temor muy grande. Existe la Ley 30832, que modifica ciertos artículos de la Ley del Deporte (28036), y que está hecha para proteger a los atletas. Esta ley, en su artículo 11, numeral 13, inciso G, en el quinto párrafo, dice que aquellas federaciones que no tengan representación legal inscrita en Registros Públicos, ni un grupo de trabajo, el IPD de manera excepcional ingresa a tomar las riendas para ayudarlas, mientras se formalice todo. La finalidad es que los deportistas no pierdan sus viajes o competencias a nivel internacional y nacional. Esto significa que los deportistas no están desprotegidos, la ley los ampara.

Muchos deportistas han alzado su voz de protesta en redes sociales por el temor de no asistir a los Juegos Olímpicos por la falta de apoyo, o no sentir el respaldo del IPD o sus federaciones. ¿Con quiénes podrían comunicarse para aclarar esta situación?

El temor de los deportistas (de no ir a Tokio 2020) es una situación que se debe enfrentar. Nosotros debemos decirle a los atletas que no tengan miedo. Ellos pueden recurrir al IPD o al Tribunal del Deporte para hacer las consultas o dudas que tengan y ahí encontrarán respuestas a muchos temas. Ellos deben estar tranquilos y apoyados por su federación para que sus dirigentes luchen por ellos, y no al revés.

En estos momentos, el Instituto Peruano del Deporte no tiene un presidente. ¿Cómo se elegirá al sucesor de Sebastián Suito?

El presidente de la República, Martín Vizcarra, es quien elegirá al próximo presidente del IPD.

¿El próximo mandamás continuará con los proyectos de la última gestión o llegará con un nuevo plan de trabajo? Hay una política deportiva que debe ser cambiada. La política en Perú va de la mano con lo que trabaje cada federación y cada una de ellas sabe perfectamente el funcionamiento de su deporte. El IPD aporta dinero para las subvenciones de los deportistas de primer nivel. Nosotros, como Consejo Superior de Justicia y Honores del Deporte, también estamos esperando saber quién asumirá la Presidencia para reunirnos con él y tener conocimiento de su plan de acción.

Perfil

José Mario Escudero

Abogado de la Universidad Mayor de San Marcos. Del 2012 al 2016 fue vocal técnico de la Federación de Tabla. Actualmente también es titular de la Comisión Consultiva de Derecho Deportivo del Colegio de Abogados de Lima.