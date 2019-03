Juan Carlos Oblitas a fiscales: "Vi a los congresistas Becerril, Velásquez y Espinoza en la FPF"

Síguenos en Facebook

Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), contó que más de un congresista visitó las instalaciones del máximo ente regulador del fútbol peruano cuando Edwin Oviedo la presidia.

Durante su manifestación ante las fiscales contra el crimen organizado Rocío Sánchez y Sandra Castro, quienes investigan a Oviedo Picchotito por el caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto', el exfutbolista reveló que en el 2015 vio en la sede de la FPF a los parlamentarios Javier Velásquez Quesquén (APRA), Héctor Becerril (Fuerza Popular) y a Marisol Espinoza (Alianza Lima para el Progreso).

"A congresistas, yo he visto a comienzos del 2015. Lo he visto a (Héctor) Becerril, ya después he visto también a (Javier) Velásquez Quesquén saliendo de la FPF. A la congresista Marisol Espinoza me la presentó el mismo Edwin cuando esta salía de su oficina. He visto también al ex oficial mayor del Congreso José Cevasco saliendo de la oficina de Edwin Oviedo", señaló Oblitas en su declaración a la que tuvo acceso El Comercio.

El mencionado medio precisa que en enero de este año, el colaborador eficaz 12-2015 le dijo al fiscal Juan Carrasco que los mencionados congresistas, habrían favorecido al entonces presidente de la FPF en sus procesos judiciales por la Azucarera Tumán, lo cual forma parte de las investigaciones por el caso 'Los Wachiturros'.

Consultados por este hecho, Javier Velásquez Quesqué le dijo a El Comercio que nunca vio a Edwin Oviedo en la FPF.

José Cevasco, por su parte, les informó que asistió en diversas oportunidades a las oficinas del exdirectivo, con el fin de recoger entradas para los legisladores. No pudieron obtener las versiones de Héctor Becerril ni de Marisol Espinoza.

César Hinostroza en el hotel de la selección peruana

Juan Carlos Oblitas, en su declaración ante las fiscales, dijo también que en Moscú, el exjuez César Hinostroza (detenido en España tras fugar de Perú) se hospedó en el mismo hotel donde concentraba la selección peruana con miras a lo que sería su participación en el Mundial de Rusia 2018, según dio a conocer Perú21.

"No lo he visto en las instalaciones de la FPF, tampoco en el Estadio Nacional, pero sé que él (Hinostroza) ingresó al segundo piso del Hotel en Moscú donde la selección estaba alojada y donde solo podían ingresar las personas con credenciales especiales; cuando bajé de mi habitación, uno de los guardias de seguridad peruanos, cuyo nombre es Jimmy Arroyo, me comentó que se había suscitado un problema serio con la seguridad del hotel pues Edwin Oviedo había hecho ingresar a invitados a la zona donde estaba prohibido", fue lo que manifestó Oblitas.

Agregó, además, que "los elementos de seguridad rusos estaban muy mortificados con esto al final se les permitió entrar y cuando le pregunté a Jimmy quién era la persona que había ingresado con Edwin, me dijo que era el 'man' del Poder Judicial, entonces yo le pregunté si era el Dr. Duberlí Rodríguez, porque a él sí lo conocía como presidente del Poder Judicial, entonces él me dijo 'no' (que) fue el doctor (César) Hinostroza; esta fue la primera vez que escuché del señor Hinostroza, aparentemente habían ingresado su esposa y dos o tres personas más".

Como se recuerda, según la investigación fiscal, Edwin Oviedo -quien viene cumpliendo prisión preventiva- entregó dinero y entradas a partidos de la selección peruana al suspendido juez César Hinostroza con el propósito de que lo asesore en el caso 'Los Wachiturros', donde es acusado de estar presuntamente involucrado en la muerte de dirigentes azucareros.