En su camino en Suiza, Juan Pablo Varillas consigue una victoria más.El tenista peruano derrotó a Lorenzo Sonego que ocupa el puesto 60 en el ATP en dos contundentes sets en los dieciseisavos de final en el ATP 250 “EFG Swiss Open Gstaad”.

Varillas que se ubicaba en el puesto 115 hasta antes del duelo, superó en dos sets al tenista italiano. En el primero lo venció en un duro enfrentamiento por 7-6(5), sin embargo, el peruano se posicionó con tranquilidad en el segundo set y ganó por 6-2.

El partido tuvo una duración de una hora y 52 minutos. Ahora, Varillas seguirá su lucha por escalar en el ranking del ATP - en el que consiguió subir cuatro posiciones al puesto 111 - y en el torneo organizado en Suiza. Ahora, deberá chocar ante el español Roberto Bautista Agut, quien se ubica en el puesto 19 del ATP.

Cabe destacar que, Varillas aseguró su pase al cuadro principal del ATP 250 Gstaad el pasado lunes, en Suiza, tras salir airoso en la última ronda de clasificación. El tenista nacional venció por 2-0 al ruso Pavel Kotov (ATP: 117), con parciales de 6-4 y 6-1, en aproximadamente una hora y 40 minutos.

Los otros duelos que se disputarán por los octavos de final son los de Gasquet vs. Berrettini, Dominic Thiem vs. Delbonis, Jaume Munar vs. Alexander Ritschard, Casper Rudd vs. Jiri Lehecka, Perdro Martínez vs. Elías Ymer. En el caso de Yannick Hanfmann y Ramos-Vinolas, deberán esperar que se definan los duelos de Nicolás Jarry vs. Monteiro y el de Huesler vs. Dominic Stricker.