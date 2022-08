Un nuevo inicio. Juan Reynoso es oficialmente el director técnico de la Selección Peruana y podrá empezar a entrenar con sus futbolistas en una próxima gira que tendrá la ‘bicolor’, donde buscarán realizar dos partidos amistosos. Ante esto, Juan Carlos Oblitas brindó declaraciones para GOLPERU y confirmó el primer amistoso que se dará ante México.

Oblitas aseguró que el duelo “de México ya está confirmado, el otro mientras no firmemos contrato yo no puedo dar ninguna información al respecto, pero sí hasta mañana nosotros no tenemos la posibilidad de ese segundo partido, estamos dependiendo de una empresa que tiene contrato con la Federación”.

En caso no se confirmé el segundo amistoso, el directivo de la FPF indicó que “jugaremos un partido y se entrenará los siguientes días allá para que Juan pueda contar con los jugadores, pero yo espero que se solucione el tema del rival para el segundo partido”.

Sobre Juan Reynoso y su llegada como DT de Perú: “Lo conozco muy bien, tranquilo. Ha sido muy bien recibido por todos. Juan está en un nivel profesional alto, del pico de su carrera. Eso es muy importante, que en este momento haya llegado a la selección”.

Además de la ‘blanquirroja’, Oblitas se refirió al reclamo que recibió Abram de parte de los aficionados de Cruz Azul: “El cuerpo técnico siempre está cercano a los jugadores que tienen posibilidades de ser llamados a la selección, pero es un tema que es desagradable. Así como le ha pasado a Luis, le ha podido pasar a cualquier en Latinoamérica”.