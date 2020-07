Criticados dentro de la cancha, los árbitros también son protagonistas de la Liga 1. Y ahora que se prepara la vuelta, Juan Sulca, voz de la CONAR, habló con diario Correo para dar a conocer las novedades de los réferis. Además, mostró su postura en torno a la vuelta del torneo nacional, pese a los contagios que aumentan día a día.

¿Cuál es la situación de los árbitros que presentan COVID-19?

Todos son asintomáticos, sin mayor complicación, y estamos esperando que cumplan su tiempo de aislamiento de quince días para que ahí sean sometidos nuevamente a pruebas. Los miembros de la CONAR hemos conversado con ellos y seguimos en constante comunicación para cualquier requerimiento que puedan tener.

¿Existe algún temor por parte de los jueces para volver a dirigir?

Temor no hay, al contrario, están emocionados de estar nuevamente en el campeonato. Son conscientes de la situación que se está viviendo en general, pero están tomando los cuidados y los consejos que se les ha brindado de parte del departamento médico.

¿Cree que estamos en condiciones de que se desarrolle la Liga 1?

Los protocolos de la FPF son completos, muy bien diseñados y si ve la tasa de contagios de los equipos de fútbol, es mucho menor que el que hay a nivel de la población general en el Perú. Yo creo que las condiciones para el regreso del fútbol están garantizadas, mientras se cumplan las reglas. Si en el camino las cosas se complican u ocurre alguna situación inesperada, se tendría que evaluar.

¿Ya se tiene una fecha para el inicio de los entrenamientos?

Los árbitros primero tienen que pasar una segunda prueba. Espero que sea la próxima semana. Sin embargo, ya se han fijado los horarios y los grupos. Primero serán de 8 a 9 personas, y realizarán las prácticas en menos de 1 hora para que los horarios de salida y entrada no se crucen, como parte del protocolo. Es decir, habrá un grupo a las 8, 9, 10 y 11, respectivamente.

Hay una normativa que no deja al futbolista acercarse al réferi a realizar un reclamo. ¿Cree que se vaya a cumplir?

Se entiende que el fútbol es un deporte de bastante pasión, pero los futbolistas van a tener que ser conscientes del riesgo que ahora implica establecer distancias muy cortas. De todas maneras, deberíamos tener la seguridad de que todos los que están en el campo están sanos. Creo que es un tema más de concientización.

¿Ha habido algún acuerdo con la FPF para apoyar a los colegiados que han sufrido la consecuencia económica de la pandemia?

Sí, ya hemos conversado y podrán solicitar el adelanto de un partido, aunque se puede analizar alguna circunstancia especial.

¿Va a influir en la programación de estos?

No. Esta va a seguir realizándose, dependiendo del mérito del juez, no va a tener nada que ver con el dinero entregado. Esto es un apoyo y no va a influir. Ya en algún momento se verá cómo devuelve el monto.

Perfil de Juan Sulca

Presidente de la CONAR

Doctor de la Universidad Nacional Federico Villarreal, especializado en cardiología. Asumió el cargo máximo de la Comisión Nacional de Árbitros en enero de este año, en reemplazo de Julio Arévalo.