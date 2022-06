‘Majo’ tiene 18 años y estudia la carrera de Diseño de Modas. A pesar de la dificultad de horarios, se encuentra enfocada para dar lo mejor en este nuevo reto en Valledupar 2022, ya que tal como ella comenta, todas las mañanas de levanta contenta al poder plasmar su arte a través de las rutinas y los trajes que ella misma diseña para el equipo. “Gracias a la natación artística descubrí o que me encantaba el arte, de poder transmitir algo especial”, admitió.

¿Cómo se dio tu inicio en el campo del nado sincronizado?

Yo inicié desde muy chiquita a los 9 años por mi prima que lo practicaba. Fue en el club acuático Sport Center en el colegio Recoleta, y fue como jugando, yo hacía natación y por curiosidad me animé a probar esta disciplina, y aunque al inicio, si me costaba un poco, con mucha constancia pude ingresar a la selección peruano a los 12 años.

Ccoyllo también compitió en la modalidad de solista en el Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos, que se realizó el año pasado en la Videna.

¿Cuál es tu especialidad?

Hago equipo y dueto, he tenido la oportunidad de hacerlo sola, también. El año pasado competí en el Sudamericano de deportes acuáticos, la modalidad de solista.

¿Cómo son tus rutinas de entrenamiento?

Tenemos la suerte de contar con una entrenadora olímpica. Su nombre es Maura Xavier, ella es de Brasil, fue la entrenadora del equipo olímpico de su país en Río 2016, y tiene un plan de entrenamiento super estructurado. Todos los lunes nos manda un Excel para mantenernos muchísimo más organizadas e ingresamos a las 3:00 p.m. al agua con el equipo. Entrenamos de lunes a sábados, cuatro horas por día.

¿Qué es lo que más trabajan?

Nosotros utilizamos lo que son pesos de cintura y de tobillos. Antiguamente íbamos al gimnasio, pero ya no contamos con uno, esperemos contar con un gimnasio porque sí se nota la diferencia cuando uno va a hacer un trabajo específico. También trabajamos el tema de elasticidad, individualmente con las colchonetas, cada una con ejercicios exactos.

¿Qué pasó con el gimnasio?

Lo que pasa es que nosotras entrenamos en la sede de la Videna y no en la federación por un tema de espacio, y el gimnasio que nos da la federación se encuentra en Jesús María, entonces, ya de por sí nosotras tenemos un entrenamiento reducido por el colegio y la universidad, entonces ir hasta allá nos quitaría un montón de tiempo. Había un gimnasio en la Videna que esperábamos contar, pero hubo un problema no sé si la organización o pago, no sabría decirte con exactitud.

En cuanto a los trajes y la música, ¿cómo se ponen de acuerdo para su elección?

El traje va acorde a la rutina y forma gran parte de la impresión artística que es lo que se califica. Al inicio de una nueva temporada elegimos músicas nuevas, últimamente nos gusta música temática, que se pueda entender el tema de la rutina, siempre muy específico.

¿Cuál ha sido el reto más grande de tu carrera?

El último reto más grande fue a finales del año pasado. Yo era una de las bases y la saltadora cayó encima de mi codo y me generó un esguince de segundo grado estando a solo un mes del sudamericano de Deportes Acuáticos. No podía dejar de entrenar ni de competir. La lesión la tuve que olvidar porque no me podía perder el evento.

'Majo' sueña con la masificación del nado sincronizado, que por ahora está centralizado en Lima.

¿Anímicamente cómo se encuentran?

Ahora estamos ansiosas, pero nos ha preocupado un poquito la emoción, el tema del vuelo. Lamentablemente el boleto de avión que nos brindan no incluye equipaje de bodega, y es algo que no estamos acostumbradas porque nosotras viajamos con mucho equipaje deportivo. Tengo entendido de que la federación los compra, pero igual estamos entrenando con todo para poder hacer lo mejor de nosotras en esta competencia.

A puertas de los Juegos Bolivarianos, ¿qué expectativas tienen?

Estamos yendo a los Bolivarianos a pelear por una medalla, estar en un podio y lograr un cupo a ODESUR (Juegos Suramericanos). Tenemos preparado seis rutinas: equipo técnico, libre, dueto femenino técnico y libre y los dos duetos mixtos. Este último es nuevo, nosotros contamos con un varón. Nos venimos preparando varios meses para esto, ahora tenemos una rutina super completa con mayor dificultad y esperamos mejorar nuestro puntaje.

¿Cómo observas el nado sincronizado a comparación del extranjero?

Como equipo nacional tenemos un buen trayecto deportivo, hemos mejorado muchísimo desde Lima 2019. En cuanto a clubes he visto que va creciendo en el país, aunque es un deporte centralizado en Lima. Me gustaría que se expanda más el deporte en el país, para contar con mayor cantidad de deportistas.

Hace unos días se vio el caso de una nadadora de tu disciplina que se desmayó en el Mundial de Natación, ¿acá también se ha dado?

Si hay varios casos de desmayos en el deporte. Acá en el Perú también pasa. Al ser un deporte en el que una se mantiene sin respirar durante varios segundos y encima haciendo un esfuerzo físico grande, muchas veces el cuerpo se puede desvanecer. Creo que la alimentación siempre es clave para evitar este tipo de situaciones.

¿Cuál es tu mayor sueño?

Llegar a los Juegos Olímpicos como todo deportista, pero a corto plazo llegar a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, y bueno, yo tengo una marca de ropas de baño, justo yo me dedico a confeccionar estos trajes de competencias de nado sincronizado, yo los hago, los diseño y decoro. Espero seguir creciendo en ambos campos.