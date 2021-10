Con el 90% de su visión comprometida a causa del glaucoma congénito que sufre desde los 19 años, Melissa Baldera ha sabido abrirse paso en el deporte nacional y ser un ejemplo de superación. A sus 25 años, nuestra velocista rompió su propia marca en los últimos Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 al registrar 13 segundos y 90 centésimas en la prueba de los 100 metros y apunta a conseguir más alegrías para el Perú.

¿Cómo nace tu gusto por el atletismo?

De niña me encantaba jugar en la calle con mis amigos. Correr, hacer carreras y competencias. Cuando se me complica aún más la visión, inicio en competencias de calle de distancias largas como 5 km. y 10 km. Luego me hablan sobre los Parapanamericanos y al conseguir información con mi entrenador me enfoco más en la velocidad y así inicio a competir profesionalmente.

¿Imaginaste dedicarte al atletismo en algún momento?

En realidad no, para nada. Cuando era niña me informaba sobre los Juegos Olímpicos y no imaginé que podía competir en este torneo.

¿Qué se sintió representar al Perú en los Paralímpicos?

Fue algo muy emocionante. Hemos superado la cantidad anterior de participanctes. Todos mis compañeros han hecho un gran esfuerzo y han obtenido logros como mejorar sus marcas y hasta una medalla de oro conseguimos.

Superaste tu marca personal, ¿cómo fue ese momento?

Para un velocista cada milésima cuenta. Fue muy emocionante saber que lo logré. Fui para eso y agarrar más experiencia. Pasar los 14 segundos en los 100 metros ha sido un logro. Es una pruena en la que tienes que salir perfectamente. Yo no soy tan buena en eso; sin embargo, lo hice. Hay que seguir mejorando. Parecía que nunca lo íbamos a lograr.

¿Qué te motiva a continuar corriendo y compitiendo?

Ser un orgullo para el país y que quienes venga detrás superen mis marcas. Muchos deportes en el Perú son muy jóvenes; pero con el apoyo, por ejemplo, que me han brindado a mí, si esto sigue así, podemos crecer deportivamente muchísimo y en un futuro tener más medallas.

¿Cuál es tu próximo objetivo?

Estamos apuntando a los Juegos Parapanamericanos de Chile 2023. Se abren las inscripciones en diciembre para las clasificaciones. Aún queda tiempo para prepararse si no viene la tercera ola. Tener una buena base, las etapas adecuadas y buscar la marca. Entrenar y meterse a los siguientes Juegos Paralímpicos.

¿Qué es lo que más rescatas de tu participación en Tokio 2020?

Que el apoyo, el esfuerzo y las ganas te ayudan a conseguir muchísimas cosas. Hacen que no te quedes en el mismo lugar, sino que crezcas y cumplas tus metas.

¿Qué le dirías a quienes te ven como ejemplo a seguir?

Que si se trazan metas, el esfuerzo de querer lograr algo, de destacar, creo que no hay impedimento para hacerlo. A pesar de mi discapacidad, uno puede lograr muchas cosas.