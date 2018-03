Juegos Parapanamericanos 2019: El potencial peruano en el parabádminton (FOTOS)

Síguenos en Facebook y YouTube

El debut del parabádminton. El 2013 en Toronto (Canadá), durante la ceremonia de la candidatura de Lima a los Juegos Panamericanos, recuerda Patrick Espejo - principal impulsor de la candidatura - la alegría de la delegación peruana cuando se dio el resultado final: “¡Lima, sede de los Panamericanos 2019!”. Pedro Pablo De Vinatea, máximo representante del parabádminton en Perú, compartió con ellos el logro del cual, su carrera deportiva, “había un motivador impresionante” sin imaginar lo que vendría después.

Y es que el deporte con raqueta y plumilla por fin hará su debut en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 y será considerado por primera vez como deporte oficial de los Juegos Olímpicos en Tokio 2020.

Actualmente, el bádminton adaptado cuenta con tres modalidades: bádminton en silla de ruedas, con discapacidad de la función del tronco (clase 1) y sin discapacidad de la función del tronco (clase 2); bádminton de pie, con discapacidad en la parte inferior del cuerpo (clase 3 y 4), con discapacidad en la parte superior del cuerpo (clase 5), jugadores con acondroplasia que es un tipo de enanismo (clase 6) y bádminton sentado.

Asimismo, se recomienda en algunos casos utilizar ataduras que unen raqueta y muñeca para permitir una mejor coordinación o la propulsión de la silla con la mano.

A menos de 500 días de realizarse los próximos Juegos Panamericanos 2019, poco se conoce de la historia detrás de la generación de paradeportistas peruanos con miras a los próximos Parapanamericanos 2019. Correo conversó con dos parabadmintonistas que debutarán con su disciplina en los próximos Juegos en Lima.

Pedro Pablo de Vinatea: el parabadmintonista más famoso del Perú

De ojos brillosos y una sonrisa de oreja a oreja, Pedro Pablo de Vinatea confiesa su amor por el deporte, pero admite que nunca como árbitro. Su energía, su pasión y sus ganas por vivir lo han llevado a ser Campeón Panamericano de Parabádminton.

Alejado de la ilusión infantil de ser astronauta y de su gusto genético por la ingeniería, fue su lado deportista el que destacó desde niño. Isaac Núñez, ex entrenador de la selección de parabádminton, recuerda que a los 14 años ya era Campeón Panamericano de Bádminton. Su objetivo era ser top 10 a nivel mundial y se encontraba tras él en un campeonato panamericano en Río de Janeiro del 2000. Meses después, cuando atravesaba su mejor momento como deportista, le diagnosticaron osteosarcoma, un cáncer agresivo que ataca a niños y adolescentes de huesos largos. De Vinatea cumplía con el perfil.

En medio de la incertidumbre, seis quimioterapias pasaron por su joven organismo sin una real mejoría. Con solo 15 años, Pedro de Vinatea tomó probablemente la decisión más importante de su vida, pero él no lo sabía. A esa edad no dimensionó lo que era seguir sin una pierna, sabía de las prótesis y creyó que no sería difícil.

Foto: Facebook / Pedro Pablo de Vinatea - Parabadmintonista

En julio del 2003, después de un año y medio de tratamiento, De Vinatea regresó al Perú para adaptarse a su nueva vida. Terminó el colegio, ingresó a la universidad, se enamoró de su “gordita” -con quien lleva más de 8 años de relación-, se graduó de economista y trabajó como analista para una importante empresa trasnacional. Tenía una vida hecha, pero no un sueño cumplido.

Y es que el bádminton es su pasión. El deporte que desde niño había formado parte de su vida esperaba su regreso. “Es ambicioso con lo que quiere lograr”, sentencia su ex entrenador Núñez cuando asegura que no hay nadie mejor que él en toda América.

Pero en el tornado del éxito, De Vinatea iría por más. Difundir este deporte y liderar la nueva selección de parabádminton fueron los siguientes escalones. Los rumores de su talento ya habían traspasado las fronteras en el 2014, con ayuda de las redes sociales –abarrotadas de todas sus actividades deportivas- logró contactar con entrenadores y deportistas como él. De Vinatea encontró entonces un potencial para el equipo oficial que formaría con miras a los Panamericanos del 2019.

Jesús Salvá: Mejor Paradeportista Juvenil del Perú 2017

Acaba de regresar de un torneo internacional en España con una medalla de bronce y ya piensa en su próximo torneo en Dubái. Esta disciplina a sus 18 años ha llevado a Jesús Salvá a ocupar el puesto 7 en el ránking mundial de su categoría y el puesto 2 a nivel sudamericano.

“Yo practico fútbol con la selección de talla baja que se formó hace 4 años aproximadamente y en uno de los entrenamientos, en ese entonces el entrenador Isaac Núñez nos invitó a participar porque se estaba formando la selección de para bádminton que representaría a Perú en distintos torneos. Me llamó la atención y decidí unirme al equipo”, cuenta Jesús sobre cómo fue su ingreso a la selección de parabádminton.

Ni su talla baja debido a la acondroplasia, ni las fisioterapias a las que debe recurrir para eliminar algún dolor han sido obstáculos para él. “Me pareció un deporte muy rápido la primera vez que lo vi. Se toma un poco de tiempo aprender por el tema del saque, de darle a la pluma, pero no fue tanta la complicación”, asegura Salvá.

Actualmente, Jesús Salvá es parte del TOP Perú Lima 2019, grupo de élite creado por el IPD con miras a los Parapanamericanos, por lo que su entrenamiento es todos los días, dos veces al día, en la Videna y algunos días en el Estadio Nacional.

Pese a contar con el respaldo del IPD y de la Federación Peruana de Bádminton, Jesús Salvá muchas veces debe ingeniárselas con algunos trabajos u organizando rifas con el fin de conseguir los pasajes y viáticos para sus próximos torneos.

“La federación sí está apoyando, pero hay torneos claves en lo que en mi categoría no van muchos participantes. Por ejemplo ahora estoy buscando los medios para participar en un torneo de Dubái que será en abril, ya me inscribí pero estoy viendo cómo es el tema del viaje, porque en ese torneo la federación no me va a poder apoyar, así que tengo que buscar algún auspicio quizás porque es de preparación y puedo sumar más puntos en el ránking”, comenta el joven de 18 años sin perder el optimismo.

Paradójicamente, Jesús Salvá se encuentra en su segundo ciclo de periodismo deportivo, quizás en busca de una mayor difusión de los paradeportes en el Perú. “Yo no me imaginaba poder estar en una selección, ni poder estar en unos Juegos Parapanamericanos y menos poder tener la chance de clasificar a las primeras paralimpiadas de Tokio 2020. Todo se puede”, sentencia para motivar a las demás personas a luchar por sus sueños.

Juegos Parapanamericanos 2019

Este evento deportivo, que se realizará en la capital entre el 23 de agosto y el 01 de septiembre del 2019, albergará a cerca de 1890 paratletas, que participarán en 17 paradeportes y 18 disciplinas.

La importancia de estos juegos radica en que serán clasificatorios a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, a donde solo llegan los mejores de cada continente.

Esta edición también será la cuarta vez donde los Juegos Parapanamericanos se realicen en el mismo país que los Panamericanos como se estableció desde el año 2007 en Río de Janeiro (Brasil), país que fue el primero en utilizar un mismo comité organizador para ambos eventos.

El creciente interés en el deporte por parte de personas con alguna discapacidad ha logrado mejorar la organización en este ámbito y por ende, una mayor inclusión de ellas en las actividades deportivas. Así lo reflejan las cifras.

En Perú, el Compendio Estadístico del Instituto Peruano del Deporte (IPD) registró que 1483 personas con discapacidad participaron de actividades físicas, deportivas y recreativas en el 2010. Para el 2012, esta cantidad creció a 5500 personas, y para el 2014 (último año registrado) el incremento fue abismal llegando a los 12176 discapacitados. Pese a la poca difusión de este tema, la tendencia indica que año a año continuará el crecimiento del deporte adaptado en la región.

Foto: Compendio Estadístico del IPD

¿Cómo se prepara Lima para los Parapanamericanos 2019?

La Villa Panamericana que se construye en Villa El Salvador será el hospedaje oficial para los 6790 atletas de los Panamericanos y 1890 de los Parapanamericanos.

En Villa El Salvador se construyen siete torres, cuatro de ellas de 20 pisos y tres de 19 pisos. Los pasillos, ascensores para 12 personas y casi 350 departamentos se están haciendo pensando en la accesibilidad de los para atletas, asegura Miguel Toledo, prensa de Lima 2019.

Vista final de la villa de atletas en Villa El Salvador / Foto: Lima 2019

El transporte que también será adaptado saldrá cada media hora desde Villa El Salvador hacia las sedes de Villa María del Triunfo, el mismo Villa El Salvador y el Callao.

El dato

En el caso del bádminton y parabádminton, su escenario será el polideportivo 2 de la Videna, donde también funciona una residencia deportiva para 240 personas.

Vista aérea de la Videna / Foto: Lima 2019