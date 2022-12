Julio César Uribe respira fútbol por donde se le note. El ‘Diamante’, como se le conoce desde los años 80 en los que ofrecía un recital de magia con el balón en sus pies, jugó con Perú en España 82 y también se convirtió en ídolo de Sporting Cristal, uno de los grandes del fútbol peruano. Hoy, contagiado por la fiebre de la Copa del Mundo y con la experiencia por haber jugado este torneo, analiza lo que ha sido Qatar 2022 hasta el momento y lo que puede venir de cara a la final.

¿Cuál considera que ha sido la mayor sorpresa de Qatar 2022 hasta el momento?

Creo que hubo varias. Lo de Arabia Saudita contra Argentina es algo que no tenía señalado. Yo creo que la gran sorpresa ha sido la eliminación de España ante Marruecos. Pero se corrobora que en estos tiempos es más fácil destruir que construir y es parte de los planteamientos de los técnicos para tratar de ganar. Es más fácil defender que atacar.

España fue criticada por su estilo de juego luego de ser eliminada...

El juego vertical es una decisión que se necesita cuando el adversario te da ese espacio. Cuando no te lo da, se requiere de un ‘crack’ que drible a uno o dos, pero que lo haga en vertical y no en horizontal. Es un tema conceptual que no todos lo tienen.

Si tuviera que elegir a un candidato a ganar la Copa del Mundo, ¿quién sería?

De los ocho, yo digo que entre Francia y Brasil. Son los equipos más fuertes y con muy buenos argumentos. Incluso, mañana (hoy) puede haber otra gran sorpresa, porque Países Bajos tiene una gran selección. Es un equipo que juega y no deja jugar, y será un partido diferente para Argentina, encontrará más espacios, porque veremos el ida y vuelta.

¿La Argentina de Messi es candidata a ganar la copa?

Argentina no es favorita. Y le ha tocado uno de los rivales más duros. Va a ser un partidazo frente a Países Bajos. Como en los 80′s, nosotros éramos propositivos, de local o visitante, salíamos a buscar el partido. Fue una linda época.

¿Qué ha cambiado en el fútbol respecto a los tiempos en los que usted era jugador?

La presencia del VAR, el gran aporte de la ciencia en cuanto a la preparación. Eso me parece brillante, ha generado un fútbol menos espectacular, pero más dinámico. Lo ideal es que sean ambos.

El VAR ha desatado polémicas durante el Mundial...

Lo de la polémica va a haber siempre porque el fútbol es como la vida misma, nada es perfecto. De seguro habrá mejores herramientas que minimicen el margen de error, pero el apoyo de la tecnología está para eso.

¿Quién viene siendo el mejor jugador del Mundial?

Mbappé es un jugador extraordinario. Te engancha, te hace gol de izquierda, de derecha, tiene el concepto clarísimo y es el más destacado. Tiene 23 años y puede ser bicampeón mundial. Eso es lo que la gente extraña: el espectáculo.