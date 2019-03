Juventus vs. Atlético de Madrid: Conoce qué canales transmitirán choque decisivo por Champions

Síguenos en Facebook

Hoy, desde las 3 de la tarde (hora peruana), Juventus de Italia intentará revertir el 2 a 0 sufrido semanas atrás a manos del Atlético de Madrid del 'cholo' Simeone. El equipo italiano, comandado por Cristiano Ronaldo, disputará un intenso choque de vuelta que definirá a los clasificados a cuartos de final de la Champions League. Conoce las señales de televisión que emitirán el decisivo duelo.

Argentina: FOX Play Sur, FOX Sports 3, FOX Sports

Australia: Optus Sport

Australia: DAZN

Brasil: Esporte Interativo, TNT Go, Esporte Interativo Plus

Canadá: DAZN

Chile: FOX Play Sur, FOX Sports 1 Chile, FOX Sports 3

Colombia: FOX Sports, FOX Play Sur

Francia: RMC Sports en direct

Alemania: DAZN

Internacional: UEFA Champions League App

México: FOX Sports Cono Norte, FOX Play Norte

Perú: FOX Sports, FOX Play Sur

España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Estados Unidos: Univisión NOW, Univisión Deportes, SiriusXM, Watch TNT

Atletico Madrid llega con una racha de 5 victorias consecutivas, incluso sin recibir un gol en esas últimas presentaciones. Juventus, por su parte, viene de tres victorias consecutivas y una derrota precisamente en la ida ante el 'Aleti'.

Posibles alineaciones

Juventus: WojciechSzczesny, Martín Cáceres, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Joao Cancelo, Rodrigo Bentancur, Miralem Pjanic, Blaise Matuidi, Federico Bernardeschi, Cristiano Ronaldo y Mario Mandzukic.

Atlético de Madrid: Jan Oblak, Santiago Arias, José María Giménez, Diego Godín, Juanfran, Koke, Rodrigo, Saúl Ñíguez, Thomas Lemar, Antoine Griezmann y Álvaro Morata.