La ocasión en que Karla Ortiz halagó el estilo de dirigir de Natalia Málaga (VIDEO)

La relación entre Karla Ortiz y Natalia Málaga no es de las mejores, pero no siempre fue así porque la actual capitana de la selección peruana de voley halagó hace algunos años el estilo de entrenamiento de la entrenadora.

"A veces nos motiva y a veces nos baja. La jugadora tiene que aprender a sobrellevarlo. Yo pasé por ese proceso y me ayudó un montón. Eso nos hace cada vez más grande", expresó Ortiz cuando se refirió a Málaga en Latina hace aproximadamente 9 años.

El estilo para dirigir a las seleccionadas de Natalia Málaga es tan criticado como elogiado. Una referente del voley peruano, 'Lucha' Fuentes, cuestionó en una ocasión a la entrenadora nacional.

"En ese aspecto (refiriéndose al lenguaje), Natalia tiene que cambiar un poco y la madurez va a ser que vaya mejorando poco a poco y se dará cuenta que hay cosas que no se pueden decir si tienes ahí el micrófono", expresó al mencionado medio.

"A algunas les hablas fuerte y ellas tranquilas, pero hay otras que les llega mucho y posiblemente su rendimiento baje o no están acostumbradas a este tipo de tratos. Tiene que ver un equilibrio, especialmente cuando se trata de infantiles, menores y juveniles. En mayores, la cosa es diferente", añadió.

¿Cómo inició el conflicto entre Karla Ortiz y Natalia Málaga?

Todo inició cuando la voleiboista peruana criticó que la Federación Peruana de Voleibol porque no habrían tenido canchas en donde entrenar y a sus problemas se sumó la falta de agua en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

"Agradezco a los colegios que nos han brindado sus canchas para entrenar, no teníamos agua. Son cosas que la verdad, al hablarlo, voy a perjudicar más a mi federación, lo cual no quiero. Nadie sabe la realidad que nosotras pasamos día a día, lo que hacen es juzgarnos, criticarnos, decir que no servimos para nada, pero no saben lo que pasan todas estas niñas. No tenemos nuestro sueldo, que se retrasan. No hay para el pasaje, algunas tienen familia", expresó.

Frente a las declaraciones de la seleccionada, Natalia Málaga cuestionó que la voleibolista peruana "quiere cobrar lo que dice que vale cuando no lo vale muchas veces".

"No voy a decir que reciben sueldo de la Federación, porque dirán que es una porquería que les pagan, serán pues, entre 5 y 7 mil soles les dará la Federación. ¿Es poco?, y ¿decir que no tienes plata para el pasaje?", comentó la entrenadora de voley a Movistar Deportes.

Karla Ortiz usó su cuenta de Twitter para responder a la entrenadora Málaga. Adelantó que tomará acciones legales contra Málaga por sus declaraciones y que conversará con su abogado para conocer qué procedimientos realizar.

"El día de mañana estaré reuniéndome con mi abogado para saber las acciones legales que tomaré por declaraciones que faltan a la verdad", se lee en la mencionada red social.