Una entrevista de Pamela Ríos Calmet

Un campeón panamericano de su categoría sufre durante estos días en los que permanecer en casa lo aleja de lo que más ama: el frontón. Sin embargo, como buen ciudadano responsable, Kevin Martínez respeta el aislamiento social y adecúa su hogar para realizar sus entrenamientos, mientras espera paciente la aprobación del protocolo sanitario para regresar a las canchas. El deportista peruano habló con diario Correo y contó cómo podría darse el regreso de la paleta frontón.

¿Cómo estás pasando estos días?

Bien, yo soy una persona muy positiva, muy optimista. Gracias a Dios no tengo ningún conocido o familiar afectado por el COVID-19. Si pasara eso, seguramente mi actitud no sería la misma, pero como todos están sanos puedo tomarlo de la mejor manera. Yo trato de sacarle siempre el jugo a todo. Estoy siendo muy productivo ahorita. Estoy avanzando con muchas cosas, muchos proyectos, entrenando y manteniéndome activo.

¿En qué consiste tu preparación?

He trabajado solo la parte física, porque la mayoría de paredes son blancas y de ahí me van a mandar a pintar todas, así que me aguanto un poquito. Pero igual, ahora en mi mapa de sueños he puesto la cancha de frontón por si acaso, no más paso estos problemas sin jugar.

¿Tus academias?

Las academias están paradas al 100%, igual que los torneos que organizo. Mis clases de USIL las llevo vía online, no es sencillo, pero estoy poniéndole todas las ganas posibles para aprender lo más que pueda. Además, estoy viendo cómo voy a manejar mis giras a nivel nacional (Tour KM); ver si hay alguna manera de emigrar todo lo que veníamos haciendo a la parte digital.

¿Qué has postergado?

Teníamos pensado, por lo menos, ir a 4 ciudades este año (con el Tour KM), pero tenemos que estudiar si finalmente iremos a las 4 o vamos a canalizarlas en 2 o 3 cuando todo pase. Luego, ver si vamos a darle algún tipo de formato digital. De todas maneras estamos trabajando de manera digital, con entrenamientos vía Zoom. Lo importante es seguir promoviendo el frontón.

¿Ya hay algunas luces de cómo será el regreso a los entrenamientos?

Estamos en contacto con la Federación y viendo si el segundo semestre del año las cosas mejoran, ver cómo vamos a reactivar algunos torneos. No se van a jugar dobles, porque ahí sí habían muchas personas en un perímetro no tan grande, pero jugar singles 1-1 sí se podría. Vamos a ver qué es lo que finalmente se decide, pero como digo yo, estoy dispuesto hasta a jugar con guantes o mameluco, total, así sudaremos más y nos pondremos más ‘fit’. Siempre hay que buscarle el lado positivo a todo.

¿Cómo ves el desarrollo del frontón?

Un montón de personas me han escrito en las redes para meterse en mis academias, comprar las paletas. Ahora hay más personas que disfrutan este deporte, porque finalmente es peruano. Ahora las personas no están jugando, pero ven videos de hace años, noventeros, de los 2000. Creo cuando pase todo esto, creo que las canchas de frontón van a estar completamente llenas.

Datos

8 títulos nacionales suma Kevin en su carrera deportiva.

2019: año en que por primera vez el frontón fue parte de unos Juegos Panamericanos.

9 años tenía Kevin cuando se inició en este deporte.

Perfil

Kevin Martínez es paleta frontón. Con 28 años, es el actual campeón panamericano en su disciplina, tras ganar el oro en Lima 2019. Además, el miembro del Team UNACEM ha conseguido mantenerse en lo más alto del deporte nacional durante 8 años consecutivos. Cuando todo esto pase, creo que que las canchas de frontón van a estar completamente llenas”.