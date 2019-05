Klopp va por la Champions luego de dos finales perdidas: "No ha sido una carrera desafortunada y aún no ha terminado"

Síguenos en Facebook

El entrenador de Liverpool, Jurgen Klopp, cayó en dos ocasiones en la final de la Champions League. En su primer intento, perdió con el Borussia Dortmund ante el Bayern Munich. Y la segunda vez, cayó contra Real Madrid debido a dos fallas garrafales del arquero de su actual equipo, el Liverpool de Inglaterra.

Hoy, con el cuadro de Anfield, el estratega alemán recuerda los sucesos precedentes a la final de mañana ante Tottenham. Será su tercer intento para ganar el máximo trofeo de Europa.

"No me veo como un perdedor. Si me viera como un perdedor todos tendíamos un problema. Lo que tenemos que hacer es ganar ahora con todo lo que tenemos, pero lo que pasó en el pasado también me da confianza. Todos los partidos esos los ganamos antes. Puede haber más fortuna o no. No hemos estado del lado afortunado en las finales pero eso no lo puedo cambiar. Solo trabajar para que la suerte llegue. No ha sido una carrera desafortunada y aún no ha terminado. Podía haber sido mejor o peor pero yo me siento bien", reflexionó.

Asimismo, Klopp habló de la buena relación que ha logrado forjar con Liverpool.

"Creo que he tenido una carrera con bastante suerte. Es una historia de amor entre el club y yo; y espero que sigamos juntos unos años más. Para mí este es el partido mas importante del mundo a nivel mundial de clubes. Por eso estoy tan feliz y de buen humor", subrayó.

El entrenador alemán, además, dijo que no son los favoritos y destacó el nivel de sus dirigidos.

Hay quien dice que nosotros somos los favoritos porque tuvimos más puntos en la liga pero en los partidos que jugamos entre ambos fueron igualados. "Hay que estudiar las tácticas, ver como nos comportamos como grupo y mantener nuestras calidades, nuestra velocidad y calidades técnicas siguen ahí. Se dice que no jugamos el mismo fútbol pero ganamos los puntos. Pasó un tiempo hasta que se acostumbraron a este fútbol más maduro. Los chicos fueron constantes y ojalá el sábado seamos igual de constantes", sostuvo.