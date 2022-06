Desde su retiro del fútbol en diciembre del año pasado, por un tema médico, Sergio Agüero está más activo en la plataformas digitales y habla de todo, sin filtro. Recientemente, el ‘Kun’ analizó el Boca Juniors vs. Corinthians, por octavos de final de la Copa Libertadores, y explotó contra el árbitro chileno Roberto Tobar, juez del cotejo.

Luego de que el juez chileno amonestara a Marcos Rojo, Agüero lo criticó con dureza. “¡¿Pero qué haces, árbitro?! Este árbitro es un... for***. Ahora lo puedo decir, ya no juego más. Este árbitro, siempre que dirigió en los partidos de Argentina... es un pedazo de salame. Total, a mí no me puede decir nada, pero eres un for***”, dijo el exfutbolista.

Para Sergio Agüero, no fue penal de Marcos Rojo ante el ‘Timao’ porque el central estaba mirando la pelota al momento de conectarla. “A Marcos Rojo lo tiene cruzado también, porque Marcos Rojo, en la selección, le dijo de todo una vez. Siempre nos tiró al bombo este hijo de p***”, añadió.

Cabe mencionar que Boca y Corinthians igualaron sin goles en el partido de ida de los octavos de final del certamen sudamericano en el Neo Química Arena. La revancha se jugará en La Bombonera el próximo martes 5 de julio, a las 7:30 p.m. (hora peruana) y 9:30 p.m. (hora argentina).